https://tr.sputniknews.com/20220510/yemekten-zehirlenen-28-isci-hastanelik-oldu-1056236418.html

Yemekten zehirlenen 28 işçi hastanelik oldu

Yemekten zehirlenen 28 işçi hastanelik oldu

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 28 işçi hastanede tedavi altına alındı. 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T09:49+0300

2022-05-10T09:49+0300

2022-05-10T09:49+0300

türkiye

tekirdağ

işçi

zehirlenme

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Tekirdağ Ergene’de cam elyaf üretim tesisinde çalışan 28 işçi, gece saatlerinde yedikleri yemeğin ardından mide ağrısı, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu.Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220329/okuldaki-nevruz-etkinligi-sonrasi-250den-fazla-ogrenci-zehirlenme-suphesiyle-hastaneye-kaldirildi-1055146942.html

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tekirdağ, işçi, zehirlenme