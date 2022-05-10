https://tr.sputniknews.com/20220510/yemekten-zehirlenen-28-isci-hastanelik-oldu-1056236418.html
Yemekten zehirlenen 28 işçi hastanelik oldu
Yemekten zehirlenen 28 işçi hastanelik oldu
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 28 işçi hastanede tedavi altına alındı. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T09:49+0300
2022-05-10T09:49+0300
2022-05-10T09:49+0300
türkiye
tekirdağ
işçi
zehirlenme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056236347_0:749:2307:2047_1920x0_80_0_0_627b7986014e934544a6a6a08f831990.jpg
Tekirdağ Ergene’de cam elyaf üretim tesisinde çalışan 28 işçi, gece saatlerinde yedikleri yemeğin ardından mide ağrısı, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu.Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220329/okuldaki-nevruz-etkinligi-sonrasi-250den-fazla-ogrenci-zehirlenme-suphesiyle-hastaneye-kaldirildi-1055146942.html
türkiye
tekirdağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056236347_0:317:2307:2047_1920x0_80_0_0_635a4ad0ad7ad713316d1c95510c0bec.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tekirdağ, işçi, zehirlenme
Yemekten zehirlenen 28 işçi hastanelik oldu
Abone ol
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 28 işçi hastanede tedavi altına alındı.
Tekirdağ Ergene’de cam elyaf üretim tesisinde çalışan 28 işçi, gece saatlerinde yedikleri yemeğin ardından mide ağrısı, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.