Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220510/yemekten-zehirlenen-28-isci-hastanelik-oldu-1056236418.html
Yemekten zehirlenen 28 işçi hastanelik oldu
Yemekten zehirlenen 28 işçi hastanelik oldu
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 28 işçi hastanede tedavi altına alındı. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T09:49+0300
2022-05-10T09:49+0300
türkiye
tekirdağ
işçi
zehirlenme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056236347_0:749:2307:2047_1920x0_80_0_0_627b7986014e934544a6a6a08f831990.jpg
Tekirdağ Ergene’de cam elyaf üretim tesisinde çalışan 28 işçi, gece saatlerinde yedikleri yemeğin ardından mide ağrısı, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu.Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220329/okuldaki-nevruz-etkinligi-sonrasi-250den-fazla-ogrenci-zehirlenme-suphesiyle-hastaneye-kaldirildi-1055146942.html
türkiye
tekirdağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056236347_0:317:2307:2047_1920x0_80_0_0_635a4ad0ad7ad713316d1c95510c0bec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tekirdağ, işçi, zehirlenme

Yemekten zehirlenen 28 işçi hastanelik oldu

09:49 10.05.2022
© İHA / HÜSEYİN TAYYARYemekten zehirlenen 28 işçi hastanelik oldu
Yemekten zehirlenen 28 işçi hastanelik oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© İHA / HÜSEYİN TAYYAR
Abone olTelegram
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 28 işçi hastanede tedavi altına alındı.
Tekirdağ Ergene’de cam elyaf üretim tesisinde çalışan 28 işçi, gece saatlerinde yedikleri yemeğin ardından mide ağrısı, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Okuldaki Nevruz etkinliği sonrası 250'den fazla öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
YAŞAM
Okuldaki Nevruz etkinliği sonrası 250'den fazla öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
29 Mart, 19:20
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала