https://tr.sputniknews.com/20220510/yilda-bir-kez-aciyor-koparmanin-cezasi-109-bin-lira-1056248964.html

Yılda bir kez açıyor: Koparmanın cezası 109 bin lira

Yılda bir kez açıyor: Koparmanın cezası 109 bin lira

Manisa'ya özgü bir tür olan, Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen 'Manisa lalesi' (Tulipa orphanidea), havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açtı. Yılda sadece bir... 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T15:47+0300

2022-05-10T15:47+0300

2022-05-10T15:47+0300

yaşam

manisa

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vali

ceza

doğa

uyarı

para cezası

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Manisa’nın 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı koruma altındaki Manisa laleleriyle renklenirken, laleleri koparmanın cezası ise 109 bin 593 TL olarak belirlendi. Deniz seviyesinden bin 700 metreye kadar geniş bir yükselti aralığında yayılış gösteren Manisa lalesi, bahar aylarında havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açmaya başladı. Yaklaşık 20 gün canlı kalabilen Manisa lalesi, özellikle doğa fotoğrafçılarının ilgi odağı oluyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Adil Şencan, nesli tehlike altında bulunan Manisa lalesinin korunması için 2015 yılında Manisa lalesi (Tulipa orphanidea) için Tür Eylem Planı hazırlatıldığını ve bu çerçevede tür izleme çalışmaların halen Bölge Müdürlüğünce yapıldığını ifade etti.Manisa Lalesinin baharın da müjdecisi olduğunu söyleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Adil Şencan, şu ifadeleri kullandı: Manisa Lalesinin korunduğu takdirde daha geniş alanlara yayıldığını gözlemlediklerini belirten Şencan, “Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak 2015 yılında biz Manisa Lalesinin geliştirilmesi, devamlılığının sağlanması ve alanının çoğaltılması amacıyla bir eylem planı yaptık. Bu eylem planı çerçevesinde her yıl eylem planlarının sonuçlarını da paylaşıyoruz. Burada sevindirici olarak şunu gördük; Manisa Lalesi korunduğu takdirde gelişimini daha geniş alanlara yaydığını gözlemledik. Manisa Lalesi, Spil Dağı Milli Parkı haricinde Yuntdağı etekleri, Gölmarmara civarlarında ve üst taraflarında gözleniyor. Önemli olan da bunu korumak” dedi.Öte yandan geçmiş yıllarda lalelere zarar verenlere cezaların kesildiğini hatırlatan Şencan, bu yıl henüz kimseye ceza kesilmediğini söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20190502/vali-uyardi-endemik-manisa-lalelerini-koparmanin-cezasi-60-bin-lira-1038920188.html

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manisa, lale, vali, ceza, doğa, uyarı, para cezası