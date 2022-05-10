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Yunanistan: ABD ile savunma anlaşması kendimizi güvende hissetmemiz için bir araç
Yunanistan: ABD ile savunma anlaşması kendimizi güvende hissetmemiz için bir araç
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin ABD ile imzaladığı Karşılıklı Savunma İş Birliği Anlaşması'nın kendilerini güvende hissetmeleri için bir... 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T21:45+0300
2022-05-10T21:45+0300
dünya
yunanistan
nikos dendias
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Yunanistan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Dendias, Yunanistan ile ABD arasındaki karşılıklı savunma iş birliği anlaşmasının ikinci protokolünün onaylanmasına ilişkin Meclis Savunma ve Dış ilişkiler Komisyonunda şu ifadeleri kullandı:"Yunanistan-ABD Karşılıklı Savunma İş Birliği Anlaşması, ufkumuzu açabilmemiz, algımızı büyütebilmemiz, bize güç vermek yerine, bizi zayıflatan korku sendromlarına tekrar dönmememiz için içeride güvenli hissetmemizi sağlayan bir araçtır. Yunanistan'ın, Türk-Yunan anlaşmazlıklarının esiri olmaması ve Balkanlara açılması gerektiğine inanıyoruz."Dedeağaç Limanı'na ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Dendias, buranın Balkanlar için bir enerji kavşağına dönüşmesinin Yunanistan için önemli olduğunu savundu. Dendias, "ABD'nin askeri varlığını istiyoruz. Evet, Dedeağaç Limanı'nın ticari olmasını istemiyoruz ve tam da bu, Erdoğan'ı rahatsız etti." dedi.Yunanistan ve ABD Ekim 2021’de Washington'da yenilenen Karşılıklı Savunma İş Birliği Anlaşması'nı imzalamıştı. Anlaşmaya ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Bu yenileme, anlaşmanın süresiz olarak yürürlükte kalmasını sağlayacak ve ABD güçlerinin Yunanistan'daki mevcut üslerin dışında ek olarak başka üslerde de eğitim ve faaliyet göstermesine olanak tanıyacak. Bugün savunma iş birliğimizi daha da güçlendiriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
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yunanistan, nikos dendias, dedeağaç

Yunanistan: ABD ile savunma anlaşması kendimizi güvende hissetmemiz için bir araç

21:45 10.05.2022
© AFP 2022 / COSTAS BALTASYunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© AFP 2022 / COSTAS BALTAS
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin ABD ile imzaladığı Karşılıklı Savunma İş Birliği Anlaşması'nın kendilerini güvende hissetmeleri için bir araç olduğunu söyledi.
Yunanistan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Dendias, Yunanistan ile ABD arasındaki karşılıklı savunma iş birliği anlaşmasının ikinci protokolünün onaylanmasına ilişkin Meclis Savunma ve Dış ilişkiler Komisyonunda şu ifadeleri kullandı:
"Yunanistan-ABD Karşılıklı Savunma İş Birliği Anlaşması, ufkumuzu açabilmemiz, algımızı büyütebilmemiz, bize güç vermek yerine, bizi zayıflatan korku sendromlarına tekrar dönmememiz için içeride güvenli hissetmemizi sağlayan bir araçtır. Yunanistan'ın, Türk-Yunan anlaşmazlıklarının esiri olmaması ve Balkanlara açılması gerektiğine inanıyoruz."

Dedeağaç Limanı'na ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Dendias, buranın Balkanlar için bir enerji kavşağına dönüşmesinin Yunanistan için önemli olduğunu savundu. Dendias, "ABD'nin askeri varlığını istiyoruz. Evet, Dedeağaç Limanı'nın ticari olmasını istemiyoruz ve tam da bu, Erdoğan'ı rahatsız etti." dedi.
Yunanistan ve ABD Ekim 2021’de Washington'da yenilenen Karşılıklı Savunma İş Birliği Anlaşması'nı imzalamıştı. Anlaşmaya ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Bu yenileme, anlaşmanın süresiz olarak yürürlükte kalmasını sağlayacak ve ABD güçlerinin Yunanistan'daki mevcut üslerin dışında ek olarak başka üslerde de eğitim ve faaliyet göstermesine olanak tanıyacak. Bugün savunma iş birliğimizi daha da güçlendiriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
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