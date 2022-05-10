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Yunanistan'da enflasyon 27 yıl sonra çift haneyi gördü
Yunanistan'da enflasyon 27 yıl sonra çift haneyi gördü
Ukrayna operasyonu gerekçe gösterilerek Rusya'ya uygulanan sert yaptırımlar Avrupa'da enflasyon oranlarının rekor kırmasına yol açıyor. Tarihi zirveleri gören... 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T15:39+0300
2022-05-10T16:01+0300
yunanistan
enflasyon
ekonomi
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Yunanistan'da resmi istatistik kurumu Elstat, ülkedeki enflasyonun nisanda 10.2'ye, yani 1995'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktığını açıkladı. Böylece ülkede enflasyon 27 yıl sonra ilk kez çift haneye çıkmış oldu.Kurum, bu rekor atışı yakıt ve enerji fiyatlarındaki zamlara bağladı. Doğalgaz fiyatlarının yıllık bazda yüzde 122.6 artması dikkati çekerken, yıllık artış elektrik fiyatlarında yüzde 88.8, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 10.9 ve konut maliyetlerinde yüzde 35.2 oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220510/danimarkada-enflasyonu-1984ten-bu-yana-en-yuksek-seviyeye-ulasti-1056238860.html
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yunanistan, enflasyon

Yunanistan'da enflasyon 27 yıl sonra çift haneyi gördü

15:39 10.05.2022 (güncellendi: 16:01 10.05.2022)
© AFP 2022 / SAKIS MITROLIDISYunanistan- Enflasyon
Yunanistan- Enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© AFP 2022 / SAKIS MITROLIDIS
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Ukrayna operasyonu gerekçe gösterilerek Rusya'ya uygulanan sert yaptırımlar Avrupa'da enflasyon oranlarının rekor kırmasına yol açıyor. Tarihi zirveleri gören son ülke Yunanistan oldu.
Yunanistan'da resmi istatistik kurumu Elstat, ülkedeki enflasyonun nisanda 10.2'ye, yani 1995'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktığını açıkladı.
Böylece ülkede enflasyon 27 yıl sonra ilk kez çift haneye çıkmış oldu.
Kurum, bu rekor atışı yakıt ve enerji fiyatlarındaki zamlara bağladı.
Doğalgaz fiyatlarının yıllık bazda yüzde 122.6 artması dikkati çekerken, yıllık artış elektrik fiyatlarında yüzde 88.8, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 10.9 ve konut maliyetlerinde yüzde 35.2 oldu.
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