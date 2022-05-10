https://tr.sputniknews.com/20220510/yunanistanda-enflasyon-1995ten-bu-yana-en-yuksek-seviyede--1056248177.html

Yunanistan'da enflasyon 27 yıl sonra çift haneyi gördü

Yunanistan'da enflasyon 27 yıl sonra çift haneyi gördü

Ukrayna operasyonu gerekçe gösterilerek Rusya'ya uygulanan sert yaptırımlar Avrupa'da enflasyon oranlarının rekor kırmasına yol açıyor. Tarihi zirveleri gören... 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T15:39+0300

2022-05-10T15:39+0300

2022-05-10T16:01+0300

yunanistan

enflasyon

ekonomi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056248234_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_02a47e6ed65c05d9c3dc0e5623d0c55b.jpg

Yunanistan'da resmi istatistik kurumu Elstat, ülkedeki enflasyonun nisanda 10.2'ye, yani 1995'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktığını açıkladı. Böylece ülkede enflasyon 27 yıl sonra ilk kez çift haneye çıkmış oldu.Kurum, bu rekor atışı yakıt ve enerji fiyatlarındaki zamlara bağladı. Doğalgaz fiyatlarının yıllık bazda yüzde 122.6 artması dikkati çekerken, yıllık artış elektrik fiyatlarında yüzde 88.8, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 10.9 ve konut maliyetlerinde yüzde 35.2 oldu.

https://tr.sputniknews.com/20220510/danimarkada-enflasyonu-1984ten-bu-yana-en-yuksek-seviyeye-ulasti-1056238860.html

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yunanistan, enflasyon