https://tr.sputniknews.com/20220511/2-yasindaki-bebegine-sigara-iciren-anne-icin-yakalama-karari-1056273616.html

2 yaşındaki bebeğine sigara içiren anne için yakalama kararı

2 yaşındaki bebeğine sigara içiren anne için yakalama kararı

Aydın'da 2 yaşındaki çocuğuna sigara içirdiği görüntüler ortaya çıkan kadının yakalanması için çalışma başlatıldı. 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T12:16+0300

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türkiye

sigara

anne

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Aydın'da Melisa S. (23) adlı kadının, 2 yaşındaki oğlu S.T.'ye sigara içirdiği görüntüler ortaya çıktı.Polis, görüntüyle savcılığa suç duyurusunda bulunulması üzerine çocuğuyla ortadan kaybolan kadının yakalanması için çalışma başlattı.Efeler ilçesinde yaşayan Melisa S., iddiaya göre, ''uyuşturucu kullanmak ve satmak'' suçundan cezaevinde olduğu öğrenilen birlikte yaşadığı Serhat Taşlı'dan (28) olan oğluna, evine gelen iki arkadaşının yanında sigara içirdi.Halası suç duyurusunda bulunduMelisa S.'nin arkadaşı, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi ardından da Taşlı'nın kız kardeşiyle paylaştı.Serhat Taşlı'nın kız kardeşi ise görüntülerle Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip, suç duyurusunda bulundu. Görüntüler üzerine savcılık, soruşturma başlattı. Yakalanması için çalışma başlattıSavcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis, uyuşturucu kullandığı da öğrenilen Melisa S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.Ancak Melisa S., evinde bulunamadı. Çocuğunu da alarak ortadan kaybolan Melisa S.'nin sürekli adres değiştirdiği belirlendi.Polis, Melisa S.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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sigara, anne