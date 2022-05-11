Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220511/20-yil-once-islenen-cinayet-zaman-asimina-10-gun-kala-aydinlatildi-1056263448.html
20 yıl önce işlenen cinayet zaman aşımına 10 gün kala aydınlatıldı
20 yıl önce işlenen cinayet zaman aşımına 10 gün kala aydınlatıldı
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 20 yıl önce intihar süsü verilerek işlenen cinayetin zanlısı, dosyanın zaman aşımına uğramasına 10 gün kala yakalandı. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T01:00+0300
2022-05-11T01:00+0300
türkiye
yalvaç
isparta
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053406265_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_e9d0ddf76b85ad9271cc051a7ef54e02.jpg
Yalvaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Urhan Daduklu'nun 2002'de Sücüllü Mahallesi'nde göğsünden vurulmuş halde bulunulmasıyla ilgili çalışma yaptı.Ekiplerin yaptığı istihbarat çalışması sonucunda, intihar süsü verilen olayın, cinayet olduğu ortaya çıktı.Elde edilen deliller ışığında operasyon düzenleyen ekipler, H.G ve N.K'yi gözaltına aldı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.G. tutuklanırken N.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
türkiye
yalvaç
isparta
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053406265_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_a305b2d67347119ed2248579ba259cc5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yalvaç , isparta

20 yıl önce işlenen cinayet zaman aşımına 10 gün kala aydınlatıldı

01:00 11.05.2022
© AAGözaltı – tutuklama - yakalama
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 20 yıl önce intihar süsü verilerek işlenen cinayetin zanlısı, dosyanın zaman aşımına uğramasına 10 gün kala yakalandı.
Yalvaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Urhan Daduklu'nun 2002'de Sücüllü Mahallesi'nde göğsünden vurulmuş halde bulunulmasıyla ilgili çalışma yaptı.
Ekiplerin yaptığı istihbarat çalışması sonucunda, intihar süsü verilen olayın, cinayet olduğu ortaya çıktı.
Elde edilen deliller ışığında operasyon düzenleyen ekipler, H.G ve N.K'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.G. tutuklanırken N.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала