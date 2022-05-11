https://tr.sputniknews.com/20220511/700-abd-askeri-tatbikat-icin-alaskadan-norvece-geldi--1056273926.html
700 ABD askeri, tatbikat için Alaska'dan Norveç'e gitti
700 ABD askeri, tatbikat için Alaska'dan Norveç'e gitti
Finlandiya ve İsveç gibi İskandinav ülkelerinin NATO'ya katılımı gündemdeyken 700 ABD askeri, Arktika'da süren tatbikat için 6 nakliye uçağı ile Alaska'dan... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T12:51+0300
2022-05-11T12:51+0300
2022-05-11T12:59+0300
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ortak askeri tatbikat
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NATO'nun Arktika'da devam eden 'Swift Response' tatbikatı için 700 Amerikan askerinin Alaska'dan Norveç'e geldiği bildirildi.6 ABD nakliye uçağı, ülkenin en kuzeyindeki Tromso ve Finnmark yakınlarındaki önemli bir kasaba olan ve askeri kampların yanı sıra Kraliyet Silahlı Kuvvetler Akademisi tarafından işletilen tesislere ev sahipliği yapan Bardufoss'a iniş yaptı.İttifak ortakları, tatbikatın amacının 'Rusya'yı kışkırtmak' olmadığına vurgu yapıyor. ABD ve Norveç'ten askeri yetkililere göre amaç, Kuzey Kutbu'nda iş birliğini geliştirmek ve müttefik orduların savunma performansını artırmak.ABD ordusunun Avrupa ve Afrika'daki komutan yardımcısı General Peter Andrysiak, Norveçli ulusal yayın kuruluşu NRK'ya verdiği demeçte, “Swift Response, büyük kuvvetlerin konuşlandırılması harekatını içeren ve 5 ana operasyondan oluşan büyük bir hava tatbikatıdır" dedi.ABD'li general: Kuzey Kutbu koşullarında ustalaştıkKuzey Norveç'te bulunmaktan ötürü mutlu olduğunu söyleyen General Brian Eifler ise ABD ordusunun Kuzey Kutbu koşullarında ustalaştığını belirtti. Eifler, "Son 20 yıldır Irak ve Afganistan'daki savaşa odaklandık. Ancak bir buçuk yılda odak noktamızı Kuzey Kutbu koşullarına çevirdik. Alaska'da yaptıklarımıza geri dönüyor ve Norveç ile operasyonlara devam ediyoruz” diye ekledi.Norveçli komutan: Letonya ve Kuzey Makedonya'da da benzer operasyonlarımız varNorveç ordusu komutanı Tümgeneral Lars Lervik de, tatbikatın NATO'nun performansını güçlendirme amaçlı planlanan faaliyetlerin bir parçası olduğunu vurguladı.Lervik, “Rusya'yı kışkırtmak için pratik yapmıyoruz. Tatbikatı kışkırtıcı olarak algılayabilirler ancak planımız bu değil. Letonya ve Kuzey Makedonya'da da benzer operasyonlarımız var” ifadelerini kullandı.
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abd, ordu, alaska, norveç, nato, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, ortak askeri tatbikat
700 ABD askeri, tatbikat için Alaska'dan Norveç'e gitti
12:51 11.05.2022 (güncellendi: 12:59 11.05.2022) Abone ol
Finlandiya ve İsveç gibi İskandinav ülkelerinin NATO'ya katılımı gündemdeyken 700 ABD askeri, Arktika'da süren tatbikat için 6 nakliye uçağı ile Alaska'dan Norveç'e gitti.
NATO'nun Arktika'da devam eden 'Swift Response' tatbikatı için 700 Amerikan askerinin Alaska'dan Norveç'e geldiği bildirildi.
6 ABD nakliye uçağı, ülkenin en kuzeyindeki Tromso ve Finnmark yakınlarındaki önemli bir kasaba olan ve askeri kampların yanı sıra Kraliyet Silahlı Kuvvetler Akademisi tarafından işletilen tesislere ev sahipliği yapan Bardufoss'a iniş yaptı.
İttifak ortakları, tatbikatın amacının 'Rusya'yı kışkırtmak' olmadığına vurgu yapıyor. ABD ve Norveç'ten askeri yetkililere göre amaç, Kuzey Kutbu'nda iş birliğini geliştirmek ve müttefik orduların savunma performansını artırmak.
ABD ordusunun Avrupa ve Afrika'daki komutan yardımcısı General Peter Andrysiak, Norveçli ulusal yayın kuruluşu NRK'ya verdiği demeçte, “Swift Response, büyük kuvvetlerin konuşlandırılması harekatını içeren ve 5 ana operasyondan oluşan büyük bir hava tatbikatıdır" dedi.
ABD'li general: Kuzey Kutbu koşullarında ustalaştık
Kuzey Norveç'te bulunmaktan ötürü mutlu olduğunu söyleyen General Brian Eifler ise ABD ordusunun Kuzey Kutbu koşullarında ustalaştığını belirtti.
Eifler, "Son 20 yıldır Irak ve Afganistan'daki savaşa odaklandık. Ancak bir buçuk yılda odak noktamızı Kuzey Kutbu koşullarına çevirdik. Alaska'da yaptıklarımıza geri dönüyor ve Norveç ile operasyonlara devam ediyoruz” diye ekledi.
Norveçli komutan: Letonya ve Kuzey Makedonya'da da benzer operasyonlarımız var
Norveç ordusu komutanı Tümgeneral Lars Lervik de, tatbikatın NATO'nun performansını güçlendirme amaçlı planlanan faaliyetlerin bir parçası olduğunu vurguladı.
Lervik, “Rusya'yı kışkırtmak için pratik yapmıyoruz. Tatbikatı kışkırtıcı olarak algılayabilirler ancak planımız bu değil. Letonya ve Kuzey Makedonya'da da benzer operasyonlarımız var” ifadelerini kullandı.