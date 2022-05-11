https://tr.sputniknews.com/20220511/abd-baskani-biden-enflasyonun-dusurulmesi-ic-politika-onceligim-1056271132.html
Biden'dan 'Enflasyonu kontrol etmek için Çin'e yönelik gümrük vergilerini düşürebiliriz' sinyali
Biden'dan 'Enflasyonu kontrol etmek için Çin'e yönelik gümrük vergilerini düşürebiliriz' sinyali
ABD Bakanı Biden, enflasyonu çok ciddiye aldığını ve iç politikada önceliği olduğunu söyledi. Biden, Trump döneminde Çin'e uygulanan ağır gümrük vergilerinin... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T11:40+0300
2022-05-11T11:40+0300
2022-05-11T11:55+0300
dünya
abd
joe biden
enflasyon
abd merkez bankası (fed)
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1056271016_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_7b0430355d9b747d126dc6606d82d8f9.jpg
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.Amerikalı ailelerin enflasyondan zarar gördüğünün farkında olduğunu vurgulayan Biden, "Enflasyonu çok ciddiye alıyorum ve bu benim iç politika önceliğim" dedi.Enflasyonu Ukrayna'ya bağladıBiden, enflasyonun nedenleri olarak salgın ve Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı göstererek enflasyona katkıda bulunan bu iki ana unsurun doğasının küresel olduğunu kaydetti. Biden, "Bu nedenle dünyanın her yerindeki ülkelerde tarihi enflasyon oranları görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Enflasyonla mücadele için aldıkları önlemlere işaret eden Biden, ABD'nin enflasyonun üstesinden gelmek için güçlü bir konumda bulunduğunun altını çizdi.Öte yandan enflasyonu kontrol edebilmek için eski Başkan Donald Trump döneminde Çin'e uygulanan gümrük vergilerini düşürebileceğini ifade eden Biden, bunun Beyaz Saray tarafından değerlendirilen birkaç seçenek arasında olduğunu kaydetti.'Fed'e güveniyorum'Biden, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadeledeki rolüne atıfta bulunarak "Şu anda en büyük ekonomik sorunumuzun enflasyon olduğunu düşünüyorum ve onların da öyle düşündüğüne inanıyorum" dedi. Biden, Fed'in 'işini yapacağından emin olduğunu' dile getirdi.Enflasyona katkıda bulunan yüksek enerji fiyatlarına dikkati çeken Biden, ülkede petrol ve gaz üretiminin rekor seviyelere yaklaştığını, petrolün ortalama varil fiyatının hafta boyunca yatay bir seyir izlediğini ancak benzin fiyatlarının artmaya devam ettiğini aktardı.Biden, Cumhuriyetçileri, birçok suçlamada bulunmalarına rağmen enerji krizine yönelik tek bir çözüm sunmamaları hususunda eleştirdi.'Ekonomi politikalarımız yardım edici'Biden, bir gazetecinin "Enflasyonun sorumlusu olarak politikalarınızı görüyor musunuz?" sorusuna, "Şu anda biz iktidardayız evet ama Senato'da denge, 50'ye 50. Herhangi bir kararın onaylanması için en az 60 senatörün desteğine ihtiyacımız var ve bu da zor oluyor" yanıtını verdi.Gazetecinin sorusunu tekrarlaması üzerine Biden, "Bizim politikalarımız zarar verici değil yardım edici" dedi.Biden, Florida Senatörü Rick Scott'ın kendisini istifaya davet etmesinin anımsatılması üzerine "Sanırım bu adamın bazı problemleri var" yorumunu yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220511/abdde-benzin-fiyatlari-rekor-tazeledi-1056262778.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1056271016_60:0:1127:800_1920x0_80_0_0_8f4eca68ea51db5b12f74c136a0fcf60.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, joe biden, enflasyon, abd merkez bankası (fed), ukrayna
Biden'dan 'Enflasyonu kontrol etmek için Çin'e yönelik gümrük vergilerini düşürebiliriz' sinyali
11:40 11.05.2022 (güncellendi: 11:55 11.05.2022) Abone ol
ABD Bakanı Biden, enflasyonu çok ciddiye aldığını ve iç politikada önceliği olduğunu söyledi. Biden, Trump döneminde Çin'e uygulanan ağır gümrük vergilerinin düşürülebileceği sinyalini verdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Amerikalı ailelerin enflasyondan zarar gördüğünün farkında olduğunu vurgulayan Biden, "Enflasyonu çok ciddiye alıyorum ve bu benim iç politika önceliğim" dedi.
Enflasyonu Ukrayna'ya bağladı
Biden, enflasyonun nedenleri olarak salgın ve Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı göstererek enflasyona katkıda bulunan bu iki ana unsurun doğasının küresel olduğunu kaydetti. Biden, "Bu nedenle dünyanın her yerindeki ülkelerde tarihi enflasyon oranları görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Enflasyonla mücadele için aldıkları önlemlere işaret eden Biden, ABD'nin enflasyonun üstesinden gelmek için güçlü bir konumda bulunduğunun altını çizdi.
Öte yandan enflasyonu kontrol edebilmek için eski Başkan Donald Trump döneminde Çin'e uygulanan gümrük vergilerini düşürebileceğini ifade eden Biden, bunun Beyaz Saray tarafından değerlendirilen birkaç seçenek arasında olduğunu kaydetti.
'Fed'e güveniyorum'
Biden, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadeledeki rolüne atıfta bulunarak "Şu anda en büyük ekonomik sorunumuzun enflasyon olduğunu düşünüyorum ve onların da öyle düşündüğüne inanıyorum" dedi. Biden, Fed'in 'işini yapacağından emin olduğunu' dile getirdi.
Enflasyona katkıda bulunan yüksek enerji fiyatlarına dikkati çeken Biden, ülkede petrol ve gaz üretiminin rekor seviyelere yaklaştığını, petrolün ortalama varil fiyatının hafta boyunca yatay bir seyir izlediğini ancak benzin fiyatlarının artmaya devam ettiğini aktardı.
Biden, Cumhuriyetçileri, birçok suçlamada bulunmalarına rağmen enerji krizine yönelik tek bir çözüm sunmamaları hususunda eleştirdi.
'Ekonomi politikalarımız yardım edici'
Biden, bir gazetecinin "Enflasyonun sorumlusu olarak politikalarınızı görüyor musunuz?" sorusuna, "Şu anda biz iktidardayız evet ama Senato'da denge, 50'ye 50. Herhangi bir kararın onaylanması için en az 60 senatörün desteğine ihtiyacımız var ve bu da zor oluyor" yanıtını verdi.
Gazetecinin sorusunu tekrarlaması üzerine Biden, "Bizim politikalarımız zarar verici değil yardım edici" dedi.
Biden, Florida Senatörü Rick Scott'ın kendisini istifaya davet etmesinin anımsatılması üzerine "Sanırım bu adamın bazı problemleri var" yorumunu yaptı.