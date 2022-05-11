https://tr.sputniknews.com/20220511/abd-savunma-bakani-rus-nukleer-cephaneligi-hem-su-anda-hem-de-gelecekte-ciddi-zorluklar-cikaracak-1056288525.html

ABD Savunma Bakanı: Rus nükleer cephaneliği, hem şu anda hem de gelecekte ciddi zorluklar çıkaracak

ABD Savunma Bakanı: Rus nükleer cephaneliği, hem şu anda hem de gelecekte ciddi zorluklar çıkaracak

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya'nın nükleer cephaneliğinin ABD için hem şu anda hem de gelecekte ciddi zorluklar çıkaracağını söyledi. 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T19:21+0300

2022-05-11T19:21+0300

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abd

lloyd austin

dünya

rusya

nükleer

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ABD Temsilciler Meclisi'nde 2023 yılı savunma ihtiyaçlarının ele alındığı oturumda konuşan ABD Savunma Bakanı Austin, "Rusya'nın nükleer cephaneliği, ABD için hem şu anda hem de gelecekte ciddi zorluklar çıkaracak. Nükleer üçlememiz, ulusal savunmanın ana direği olmaya devam ediyor. Özellikle Rusya'nın önemli nükleer yetenekleri ve Çin'in nükleer potansiyelinin genişlemesi ışığında dünyada stratejik istikrarın sürdürülmesi için ABD'nin güvenli ve etkili nükleer kapasitesini koruması gerekiyor" dedi.Günümüzde Rusya ve Çin'in ABD için güvenlik alanındaki en çetin zorlukları ortaya çıkardığını kaydeden Austin, Kuzey Kore, Çin ve terör örgütlerinin de tehdit oluşturduğunu ekledi.'Putin'in hesaplarında NATO'ya saldırmak yok'Austin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in herhangi bir NATO ülkesine saldırmayı planlamadığını belirtti.Savunma Bakanı, "Eğer Rusya, NATO'ya üye herhangi bir ülkeye saldırma kararı alırsa bu, oyun değiştirici bir adım olur. Biliyorsunuz, ardından elbette 5. maddeye uygun olarak NATO, büyük ihtimalle koalisyon halinde herhangi bir şekilde yanıt verir. Fakat Putin'in hesaplarına bakarsak, bence Rusya, NATO ittifakına saldırmak istemiyor" ifadelerini kullandı.

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abd, lloyd austin, rusya, nükleer