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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220511/abd-temsilciler-meclisi-yaklasik-40-milyar-dolarlik-ukrayna-yardimini-onayladi-1056265238.html
CANLI BLOG | ABD Temsilciler Meclisi, yaklaşık 40 milyar dolarlık Ukrayna yardımını onayladı
CANLI BLOG | ABD Temsilciler Meclisi, yaklaşık 40 milyar dolarlık Ukrayna yardımını onayladı
Rusya'nın Ukrayna'ya özel harekatı sürerken, ABD'den Ukrayna'ya ek yardım paketi onayı geldi. ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna için yaklaşık 40 milyar dolar... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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ukrayna krizi
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Rus ordusu - Sputnik Türkiye

CANLI BLOG | ABD Temsilciler Meclisi, yaklaşık 40 milyar dolarlık Ukrayna yardımını onayladı

05:17 11.05.2022 (güncellendi: 05:48 11.05.2022)
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Rusya'nın Ukrayna'ya özel harekatı sürerken, ABD'den Ukrayna'ya ek yardım paketi onayı geldi. ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna için yaklaşık 40 milyar dolar değerinde rekor bir ek yardım paketini onayladı. Ayrıca BM Güvenlik Konseyi'nin 12 Mayıs'ta Ukrayna'daki insani durumu ele almak üzere bir toplantı yapmaya hazırlandığı bildirildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Rusya - Ukrayna - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
Ukrayna krizi
CANLI | BM Güvenlik Konseyi, 12 Mayıs'ta Ukrayna'daki insani durumla ilgili bir toplantı yapacak
Dün, 16:57
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05:33 11.05.2022
ABD'den Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık ek yardım
Rusya'nın Ukrayna'ya özel askeri operasyonu devam ederken ABD Ukrayna'ya yaklaşık 40 milyar dolar yardım sağlayan ek bir finans tasarısını onayladı.
ABD Temsilciler Meclisi 57'ye karşı 368 oyla, Rusya'nın özel askeri operasyonu sırasında Ukrayna'ya 20 milyar dolardan fazla savunma yardımını da içeren yaklaşık 40 milyar dolarlık yardım paketine onay verdi.
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