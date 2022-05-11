CANLI BLOG | ABD Temsilciler Meclisi, yaklaşık 40 milyar dolarlık Ukrayna yardımını onayladı

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Rusya'nın Ukrayna'ya özel harekatı sürerken, ABD'den Ukrayna'ya ek yardım paketi onayı geldi. ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna için yaklaşık 40 milyar dolar değerinde rekor bir ek yardım paketini onayladı. Ayrıca BM Güvenlik Konseyi'nin 12 Mayıs'ta Ukrayna'daki insani durumu ele almak üzere bir toplantı yapmaya hazırlandığı bildirildi.