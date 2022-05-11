CANLI BLOG | ABD Temsilciler Meclisi, yaklaşık 40 milyar dolarlık Ukrayna yardımını onayladı

Rusya'nın Ukrayna'ya özel harekatı sürerken, ABD'den Ukrayna'ya ek yardım paketi onayı geldi. ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna için yaklaşık 40 milyar dolar değerinde rekor bir ek yardım paketini onayladı. Ayrıca BM Güvenlik Konseyi'nin 12 Mayıs'ta Ukrayna'daki insani durumu ele almak üzere bir toplantı yapmaya hazırlandığı bildirildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Rusya'nın Ukrayna'ya özel askeri operasyonu devam ederken ABD Ukrayna'ya yaklaşık 40 milyar dolar yardım sağlayan ek bir finans tasarısını onayladı.
ABD Temsilciler Meclisi 57'ye karşı 368 oyla, Rusya'nın özel askeri operasyonu sırasında Ukrayna'ya 20 milyar dolardan fazla savunma yardımını da içeren yaklaşık 40 milyar dolarlık yardım paketine onay verdi.