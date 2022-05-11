https://tr.sputniknews.com/20220511/abdde-2021de-en-az-100-bin-kisi-asiri-doz-uyusturucudan-oldu-1056291375.html

ABD'de, 2021'de en az 100 bin kişi aşırı doz uyuşturucudan öldü

ABD'de, 2021'de en az 100 bin kişi aşırı doz uyuşturucudan öldü

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) açıkladığı bilgilere göre, ülkede 2021'de aşırı dozda uyuşturucu kullanımı yüzünden 100 binden fazla kişi... 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T22:12+0300

2022-05-11T22:12+0300

2022-05-11T22:22+0300

dünya

abd

uyuşturucu

aşırı doz

eroin

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CDC'ye bağlı Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi (NHSC) verilerine göre, 2021'de ülke genelinde aşırı doz uyuşturucu alımı nedeniyle gerçekleşen ölümler bir önceki yıla göre yüzde 15 artarak 100 binin üstüne çıktı.NHSC, aşırı doz ölümlerinin rekor seviyede artmasını Kovid-19 salgını döneminde hastanelerdeki yoğunluk yüzünden tedaviye erişimin zorlaşmasına, sosyal izolasyon ve uyuşturucu özelliğe sahip ilaçların arzının çok fazla artmasına bağladı.Yetkililer, söz konusu ölümlerin 80 binden fazlasının ağrı kesici özelliğe sahip opioid, morfinden 100 kat daha güçlü bir ilaç olan fentanil de dahil olmak üzere benzeri hapları kullanmaktan kaynaklandığına dikkati çekti.Ayrıca veriler, 2021'de aşırı dozdan uyuşturucu ölümlerinin bir önceki yıla göre yüzde 75 artışla en fazla Alaska eyaletinde yaşandığını ortaya koydu.CDC'ye bağlı kurum, aşırı dozdan ölümlerin, Kovid-19 salgınının ABD'de etkili olduğu ilk yıl olan 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 30 arttığı bilgisini paylaşmıştı.

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abd, uyuşturucu, aşırı doz, eroin