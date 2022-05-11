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https://tr.sputniknews.com/20220511/abdde-benzin-fiyatlari-rekor-tazeledi-1056262778.html
ABD'de benzin fiyatları rekor tazeledi
ABD'de benzin fiyatları rekor tazeledi
ABD'de benzinin ortalama fiyatı galon (yaklaşık 3.8 litre) başına 4.37 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T00:47+0300
2022-05-11T00:47+0300
dünya
abd
benzin
amerikan otomobil birliği (aaa)
tüketici fiyat endeksi (tüfe)
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Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ülkede benzinin ortalama fiyatı geçen yıla kıyasla yüzde 47'lik artış gösterdi.Ortalama benzin fiyatı aylık bazda ise yüzde 6.3 artarken, benzin fiyatındaki haftalık artış yüzde 4'ü buldu.ABD'de benzinin ortalama fiyatı galon başına 4.37 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Ülkede benzinin ortalama fiyatı daha önce 11 Mart'ta galon başına 4.33 dolar ile rekor kaydetmişti.Bölgelere göre farklılık gösteren benzin fiyatları, Kaliforniya eyaletinde 5.84 dolara ulaştı.Benzin fiyatlarında Kaliforniya'yı 5.29 dolar ile Hawai ve 5.12 dolar ile Nevada takip etti.Ülkede benzin fiyatlarındaki yükseliş, enflasyonist baskıların yoğunlaşacağına dair endişeleri de artırdı.ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta yıllık yüzde 8.5 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en büyük artışı göstermişti. Enflasyon verisinde benzin fiyatlarına ilişkin endeks martta yıllık yüzde 48 artmıştı.ABD Başkanı Joe Biden, benzin fiyatlarını düşürmek için mart ayında ülkenin stratejik petrol rezervinden 6 ay içinde günde 1 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesine izin verdiğini duyurmuştu.Alınan bu önlemin ardından benzinin ortalama fiyatı nisan ayında 4,07 dolara gerilese de benzin fiyatlarındaki düşüş kısa ömürlü olmuştu.
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abd, benzin, amerikan otomobil birliği (aaa), tüketici fiyat endeksi (tüfe)

ABD'de benzin fiyatları rekor tazeledi

00:47 11.05.2022
© SCOTT OLSONABD -benzin istasyonu - akaryakıt istasyonu - araç
ABD -benzin istasyonu - akaryakıt istasyonu - araç - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© SCOTT OLSON
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ABD'de benzinin ortalama fiyatı galon (yaklaşık 3.8 litre) başına 4.37 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ülkede benzinin ortalama fiyatı geçen yıla kıyasla yüzde 47'lik artış gösterdi.
Ortalama benzin fiyatı aylık bazda ise yüzde 6.3 artarken, benzin fiyatındaki haftalık artış yüzde 4'ü buldu.
ABD'de benzinin ortalama fiyatı galon başına 4.37 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Ülkede benzinin ortalama fiyatı daha önce 11 Mart'ta galon başına 4.33 dolar ile rekor kaydetmişti.
Bölgelere göre farklılık gösteren benzin fiyatları, Kaliforniya eyaletinde 5.84 dolara ulaştı.
Benzin fiyatlarında Kaliforniya'yı 5.29 dolar ile Hawai ve 5.12 dolar ile Nevada takip etti.
Ülkede benzin fiyatlarındaki yükseliş, enflasyonist baskıların yoğunlaşacağına dair endişeleri de artırdı.
ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta yıllık yüzde 8.5 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en büyük artışı göstermişti. Enflasyon verisinde benzin fiyatlarına ilişkin endeks martta yıllık yüzde 48 artmıştı.
ABD Başkanı Joe Biden, benzin fiyatlarını düşürmek için mart ayında ülkenin stratejik petrol rezervinden 6 ay içinde günde 1 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesine izin verdiğini duyurmuştu.
Alınan bu önlemin ardından benzinin ortalama fiyatı nisan ayında 4,07 dolara gerilese de benzin fiyatlarındaki düşüş kısa ömürlü olmuştu.
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