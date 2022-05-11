https://tr.sputniknews.com/20220511/abdde-martta-yuzde-85le-rekor-kiran-enflasyon-nisanda-83-oldu-1056282896.html

ABD'de martta yüzde 8.5'le rekor kıran enflasyon nisanda 8.3 oldu

ABD'de martta yüzde 8.5'le rekor kıran enflasyon nisanda 8.3 oldu

ABD'de tüketici fiyatlarının nisan ayı için öngörülenden yüksek gelmesi, enflasyonun kalıcılığının bir diğer işaretini verdi. 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T15:44+0300

2022-05-11T15:44+0300

2022-05-11T15:57+0300

ekonomi

abd

enflasyon

tüketici fiyat endeksi (tüfe)

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ABD Başkanı Joe Biden'ın enflasyonla mücadele planı açıklamasının ertesinde gelen nisan ayı tüketici fiyatları, mart ayında 40 yılın rekorunu kıran orandan bir nebze azaldı, ama önemli bir değişiklik göstermedi. Bloomberg, 'ABD'de tüketici fiyatlarının nisan ayında tahminlerin üzerinde yükseldiği, bunun hane halkı üzerinde baskı yaratan ve Federal Rezerv'i faiz oranlarını agresif şekilde yükseltmeye zorlayan ekonomi genelindeki enflasyonist baskıları artırdığı' değerlendirmesini yaptı.

abd

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abd, enflasyon, tüketici fiyat endeksi (tüfe)