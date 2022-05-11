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SON DAKİKA| ABD'de martta yüzde 8.5'le rekor kıran enflasyon nisanda 8.3 oldu
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ABD'de martta yüzde 8.5'le rekor kıran enflasyon nisanda 8.3 oldu
ABD'de martta yüzde 8.5'le rekor kıran enflasyon nisanda 8.3 oldu
ABD'de tüketici fiyatlarının nisan ayı için öngörülenden yüksek gelmesi, enflasyonun kalıcılığının bir diğer işaretini verdi. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T15:44+0300
2022-05-11T15:57+0300
ekonomi
abd
enflasyon
tüketici fiyat endeksi (tüfe)
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ABD Başkanı Joe Biden'ın enflasyonla mücadele planı açıklamasının ertesinde gelen nisan ayı tüketici fiyatları, mart ayında 40 yılın rekorunu kıran orandan bir nebze azaldı, ama önemli bir değişiklik göstermedi. Bloomberg, 'ABD'de tüketici fiyatlarının nisan ayında tahminlerin üzerinde yükseldiği, bunun hane halkı üzerinde baskı yaratan ve Federal Rezerv'i faiz oranlarını agresif şekilde yükseltmeye zorlayan ekonomi genelindeki enflasyonist baskıları artırdığı' değerlendirmesini yaptı.
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abd, enflasyon, tüketici fiyat endeksi (tüfe)

ABD'de martta yüzde 8.5'le rekor kıran enflasyon nisanda 8.3 oldu

15:44 11.05.2022 (güncellendi: 15:57 11.05.2022)
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ABD'de tüketici fiyatlarının nisan ayı için öngörülenden yüksek gelmesi, enflasyonun kalıcılığının bir diğer işaretini verdi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın enflasyonla mücadele planı açıklamasının ertesinde gelen nisan ayı tüketici fiyatları, mart ayında 40 yılın rekorunu kıran orandan bir nebze azaldı, ama önemli bir değişiklik göstermedi.
Bloomberg, 'ABD'de tüketici fiyatlarının nisan ayında tahminlerin üzerinde yükseldiği, bunun hane halkı üzerinde baskı yaratan ve Federal Rezerv'i faiz oranlarını agresif şekilde yükseltmeye zorlayan ekonomi genelindeki enflasyonist baskıları artırdığı' değerlendirmesini yaptı.
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