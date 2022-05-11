https://tr.sputniknews.com/20220511/abdullah-avci-emniyet-iceri-girerken-kontrol-etmiyor-mu-kafamiza-bir-suru-sey-yedik-1056262278.html

Abdullah Avcı: Emniyet içeri girerken kontrol etmiyor mu, kafamıza bir sürü şey yedik

Abdullah Avcı: Emniyet içeri girerken kontrol etmiyor mu, kafamıza bir sürü şey yedik

Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kayserispor'a 4-2 yenilerek elenen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda... 11.05.2022, Sputnik Türkiye

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spor

abdullah avcı

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Türkiye Kupası finale kalacak ilk takımın belli olacağı maçta Kayserispor'la Trabzonspor karşı karşıya geldi.Kayserispor, geriye düşmesine rağmen Trabzonspor'u 4-2 mağlup ederek finale yükselen taraf oldu.Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı mücadeleyi değerlendirdi.Oyun için konuşan Avcı, "Böyle bir şiddetli baskı bekliyorduk. İlk devrenin başında 6-7 tane top kaybı yaptık. Bizim gibi bir takımın oyunun son döneminde 2 gol yememeli. Penaltı pozisyonunu net göremedim bir şey diyemem." dedi.Kayserispor taraftarlarının sahaya yabancı madde atmasını değerlendiren deneyimli teknik adam, "Biz bu ülkenin şampiyonuyuz. Geçen hafta Hatay'da bize saygı gösterdiler. Emniyet sahaya giren insanları kontrol etmiyor mu? Çakmak, su... Bir sürü şey yedik kafamıza. Ben oyunun içinde kalmak istiyorum. Bugün gerçekten çok üzüldüm yaşananlara. Kayserispor'a finalde başarılar dilerim." sözlerini kullandı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abdullah avcı