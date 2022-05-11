https://tr.sputniknews.com/20220511/aksener-bu-dogum-hizi-ile-2053te-turkiye-nufusunun-35-milyonu-suriye-kokenlilerden-olusacak-1056269779.html
Akşener: Bu doğum hızı ile 2053'te Türkiye nüfusunun 35 milyonu Suriye kökenlilerden oluşacak
Akşener: Bu doğum hızı ile 2053'te Türkiye nüfusunun 35 milyonu Suriye kökenlilerden oluşacak
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Suriyeli sığınmacıların Türkiye'de kalması halinde, bu doğum hızı ile 2053'te Türkiye nüfusunun 35 milyonu Suriye... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
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politika
meral akşener
iyi parti
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşma yapıyor.Akşener'in konuşmasından öne çıkan noktalar şöyle:
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meral akşener, iyi parti, tbmm
Akşener: Bu doğum hızı ile 2053'te Türkiye nüfusunun 35 milyonu Suriye kökenlilerden oluşacak
10:45 11.05.2022 (güncellendi: 11:01 11.05.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Suriyeli sığınmacıların Türkiye'de kalması halinde, bu doğum hızı ile 2053'te Türkiye nüfusunun 35 milyonu Suriye kökenlilerden oluşacak" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşma yapıyor.
Akşener'in konuşmasından öne çıkan noktalar şöyle:
2019 haziranında başlayan bir göç çalışmasından bahsediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederim.
Suriyeli sığınmacıların Türkiye'de kalması halinde, bu doğum hızı ile 2053'te Türkiye nüfusunun 35 milyonu Suriye kökenlilerden oluşacak. Ensar üzerinden siyasi tabanı konsolide etmeye çalıştı. Sığınmacı sorununu meseleyi çözmek yerine polemik ile geçiştiren Sayın Erdoğan'ın sığ zihniyeti ile çözemeyiz.
Bizim hedefimiz Suriyeli sığınmacıların gayri insani çerçevede ülkelerine sürülmesi değil, dönmelerinin kolaylaştırılmalarıdır. Şam'da kim iktidarda olsun olsun Suriye ile ilişkilerin yapıcı olması gerekiyor.
Müjde diye açıklanan ama vatandaşın konut alma ihtimalini imkansız yapan konut kampanyası barınma krizini derinleştirecek. Bay kriz müjdeyi verdikten sonra konut fiyatları bir gecede yüzde 10 arttı.
'Şükürsüz'lere şükür öğretmek istiyorsan, doymak bilmeyen yandaşlarına öğret.