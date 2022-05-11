Akşener: Bu doğum hızı ile 2053'te Türkiye nüfusunun 35 milyonu Suriye kökenlilerden oluşacak

Suriyeli sığınmacıların Türkiye'de kalması halinde, bu doğum hızı ile 2053'te Türkiye nüfusunun 35 milyonu Suriye kökenlilerden oluşacak. Ensar üzerinden siyasi tabanı konsolide etmeye çalıştı.Bizim hedefimiz Suriyeli sığınmacıların gayri insani çerçevede ülkelerine sürülmesi değil, dönmelerinin kolaylaştırılmalarıdır. Şam'da kim iktidarda olsun olsun Suriye ile ilişkilerin yapıcı olması gerekiyor.