https://tr.sputniknews.com/20220511/alisveris-merkezinde-calisan-kadinin-goruntulerini-ceken-yemen-uyruklu-abd-vatandasi-serbest--1056263743.html

Alışveriş merkezinde çalışan kadının görüntülerini çeken Yemen uyruklu ABD vatandaşı serbest

Alışveriş merkezinde çalışan kadının görüntülerini çeken Yemen uyruklu ABD vatandaşı serbest

İstanbul Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde çalışan kadının görüntülerini çeken Yemen uyruklu ABD vatandaşının, adli kontrolle serbest bırakılmasının... 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T01:43+0300

2022-05-11T01:43+0300

2022-05-11T01:43+0300

türkiye

taciz

kadına yönelik taciz

avm

yemen

abd

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İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki bir alışveriş merkezinde çalışan kadının taciz amaçlı görüntüsünü çektiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, 9 Mayıs akşamı alışveriş merkezindeki bir stantta çalışan E.Y'ye içecek talep etme bahanesiyle yaklaşıp, cep telefonuyla taciz amaçlı görüntülerini çektiği öne sürülen Yemen uyruklu ABD vatandaşı A.A.M'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.Zanlının sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlere başlandığı öğrenildi.

türkiye

yemen

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taciz, kadına yönelik taciz, avm, yemen, abd