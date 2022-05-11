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Alışveriş merkezinde çalışan kadının görüntülerini çeken Yemen uyruklu ABD vatandaşı serbest
Alışveriş merkezinde çalışan kadının görüntülerini çeken Yemen uyruklu ABD vatandaşı serbest
İstanbul Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde çalışan kadının görüntülerini çeken Yemen uyruklu ABD vatandaşının, adli kontrolle serbest bırakılmasının... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T01:43+0300
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türkiye
taciz
kadına yönelik taciz
avm
yemen
abd
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İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki bir alışveriş merkezinde çalışan kadının taciz amaçlı görüntüsünü çektiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, 9 Mayıs akşamı alışveriş merkezindeki bir stantta çalışan E.Y'ye içecek talep etme bahanesiyle yaklaşıp, cep telefonuyla taciz amaçlı görüntülerini çektiği öne sürülen Yemen uyruklu ABD vatandaşı A.A.M'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.Zanlının sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlere başlandığı öğrenildi.
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taciz, kadına yönelik taciz, avm, yemen, abd

Alışveriş merkezinde çalışan kadının görüntülerini çeken Yemen uyruklu ABD vatandaşı serbest

01:43 11.05.2022
© AAİkinci el cep telefonu
İkinci el cep telefonu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© AA
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İstanbul Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde çalışan kadının görüntülerini çeken Yemen uyruklu ABD vatandaşının, adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından sınır dışı işlemleri başlatıldı.
İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki bir alışveriş merkezinde çalışan kadının taciz amaçlı görüntüsünü çektiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, 9 Mayıs akşamı alışveriş merkezindeki bir stantta çalışan E.Y'ye içecek talep etme bahanesiyle yaklaşıp, cep telefonuyla taciz amaçlı görüntülerini çektiği öne sürülen Yemen uyruklu ABD vatandaşı A.A.M'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Zanlının sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlere başlandığı öğrenildi.
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