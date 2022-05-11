https://tr.sputniknews.com/20220511/anadolu-fest-eskisehir-valiliginin-yasaginin-ardindan-9-12-hazirana-ertelendi-1056289205.html

Anadolu Fest, Eskişehir Valiliği’nin yasağının ardından 9-12 Haziran’a ertelendi

Anadolu Fest, Eskişehir Valiliği’nin yasağının ardından 9-12 Haziran’a ertelendi

Eskişehir Valiliği'nin toplu etkinlik yasağının ardından ertelenen Anadolu Fest müzik festivali, 9-12 Haziran tarihlerinde yapılacak. 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T20:07+0300

2022-05-11T20:07+0300

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türkiye

eskişehir

anadolu

müzik festivali

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Eskişehir Valiliği, 12-15 Mayıs tarihlerinde Teoman, Haluk Levent, Hayko Cepkin, Levent Yüksel ve Yeni Türkü gibi isimlerin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan Anadolu Fest ismindeki müzik festivalinin hemen öncesinde ildeki toplu etkinlikleri 15 gün süreyle yasaklama kararı aldı.Valilik pazartesi günü, 10-24 Mayıs tarihleri arasındaki konser, şenlik ve festival de dahil olmak tüm etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.Yasağın gerekçesi olarak da "huzur ortamı ile kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi" gösterildi.Festival ertelendiSöz konusu festivalin açıklanan yasak gerekçelerinden hangisini ihlal ettiği Valilik tarafından netleştirilmedi. Ancak geniş bir kesim, yasağın hayat tarzına müdahale olduğu görüşünü dile getirdi.Festival organizasyonu yetkilileri, festivalin Valilik izniyle 9-12 Haziran tarihlerine ertelendiğini açıkladı.

türkiye

eskişehir

anadolu

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eskişehir, anadolu, müzik festivali