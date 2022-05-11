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https://tr.sputniknews.com/20220511/ankara-merkezli-8-ilde-kacak-gelinler-operasyonu-1056293349.html
Ankara merkezli 8 ilde ‘kaçak gelinler’ operasyonu
Ankara merkezli 8 ilde ‘kaçak gelinler’ operasyonu
Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen 'kaçak gelinler' isimli operasyonda 9'u kadın 18 kişi gözaltına alındı. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T22:45+0300
2022-05-11T22:45+0300
türkiye
gelin
dolandırıcılık
suç
düğün
damat
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Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, 3 mağdurun şikayeti üzerine başlattığı soruşturmada, ülke genelinde evlenme vaadiyle 20 kişiyi dolandırdığını tespit etti. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 9’u kadın, 18 kişi gözaltına alındı.Türkiye genelinde faaliyet yürüten suç örgütünün sahada çalışan üyelerinin, evlenmek isteyen özellikle yaşlı, engelli ve algı yetisi düşük kişileri bularak, örgüt üyesi kadınlarla evlendirme vaadinde bulundukları ve bunun karşılığında yüklü miktarda para aldıkları tespit edildi. Suç örgütünün 20 kişiyi bu yöntemle mağdur ederek, yaklaşık 1.5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri saptandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliğinin, soruşturma dosyasında yer alan bir görüntü de ise dolandırıldığının farkında olmayan bir damat ve ailesinin, düğün günü örgüt üyesi sözde gelinle karşılıklı oynadığı görüldü. Anne, baba ve kardeş görünümündeki örgüt üyelerinin, iyice güven sağlamak için düğün sonrası sahte gelinin evini ziyaret ettikleri saptandı. Sahte gelinin ise o sırada tüm ziynet eşyaları ile düğün takılarını alarak evden çıkan örgüt üyeleri ile birlikte kayıplara karıştığı öğrenildi.
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gelin, dolandırıcılık, suç, düğün, damat

Ankara merkezli 8 ilde ‘kaçak gelinler’ operasyonu

22:45 11.05.2022
© Fotoğraf : Pixabay/ PexelsEvlilik – izdivaç – gelin - damat - düğün
Evlilik – izdivaç – gelin - damat - düğün - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© Fotoğraf : Pixabay/ Pexels
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Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen 'kaçak gelinler' isimli operasyonda 9'u kadın 18 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, 3 mağdurun şikayeti üzerine başlattığı soruşturmada, ülke genelinde evlenme vaadiyle 20 kişiyi dolandırdığını tespit etti. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 9’u kadın, 18 kişi gözaltına alındı.

Türkiye genelinde faaliyet yürüten suç örgütünün sahada çalışan üyelerinin, evlenmek isteyen özellikle yaşlı, engelli ve algı yetisi düşük kişileri bularak, örgüt üyesi kadınlarla evlendirme vaadinde bulundukları ve bunun karşılığında yüklü miktarda para aldıkları tespit edildi. Suç örgütünün 20 kişiyi bu yöntemle mağdur ederek, yaklaşık 1.5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri saptandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliğinin, soruşturma dosyasında yer alan bir görüntü de ise dolandırıldığının farkında olmayan bir damat ve ailesinin, düğün günü örgüt üyesi sözde gelinle karşılıklı oynadığı görüldü. Anne, baba ve kardeş görünümündeki örgüt üyelerinin, iyice güven sağlamak için düğün sonrası sahte gelinin evini ziyaret ettikleri saptandı. Sahte gelinin ise o sırada tüm ziynet eşyaları ile düğün takılarını alarak evden çıkan örgüt üyeleri ile birlikte kayıplara karıştığı öğrenildi.
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