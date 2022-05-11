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Antalya'da yabancı uyruklu tıp öğrencisi evinde ölü bulundu
Antalya'da yabancı uyruklu tıp öğrencisi evinde ölü bulundu
Antalya'nın Kepez ilçesinde yabancı uyruklu tıp öğrencisi yaşadığı evde ölü bulundu. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T00:08+0300
2022-05-11T00:08+0300
2022-05-11T00:08+0300
türkiye
yabancı uyruklu
tıp
öğrenci
akdeniz
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Kültür Mahallesi Aydınkent Sitesi'nde oturan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Suriye uyruklu Ali Hassun'un banyoda hareketsiz yattığını gören arkadaşları durumu polise bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi Hassun'un hayatını kaybettiğini belirledi.Polisin olay yeri incelemesinin ardından Hassun'un cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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yabancı uyruklu, tıp, öğrenci, akdeniz
Antalya'da yabancı uyruklu tıp öğrencisi evinde ölü bulundu
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Antalya'nın Kepez ilçesinde yabancı uyruklu tıp öğrencisi yaşadığı evde ölü bulundu.
Kültür Mahallesi Aydınkent Sitesi'nde oturan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Suriye uyruklu Ali Hassun'un banyoda hareketsiz yattığını gören arkadaşları durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi Hassun'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Polisin olay yeri incelemesinin ardından Hassun'un cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.