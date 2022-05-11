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Antalya'da yabancı uyruklu tıp öğrencisi evinde ölü bulundu
Antalya'da yabancı uyruklu tıp öğrencisi evinde ölü bulundu
Antalya'nın Kepez ilçesinde yabancı uyruklu tıp öğrencisi yaşadığı evde ölü bulundu. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T00:08+0300
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yabancı uyruklu
tıp
öğrenci
akdeniz
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Kültür Mahallesi Aydınkent Sitesi'nde oturan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Suriye uyruklu Ali Hassun'un banyoda hareketsiz yattığını gören arkadaşları durumu polise bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi Hassun'un hayatını kaybettiğini belirledi.Polisin olay yeri incelemesinin ardından Hassun'un cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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yabancı uyruklu, tıp, öğrenci, akdeniz

Antalya'da yabancı uyruklu tıp öğrencisi evinde ölü bulundu

00:08 11.05.2022
© İHA / İBRAHİM YETKİNKonya'da kiracı ve ev sahibi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, bir kişi hayatını kaybetti.
Konya'da kiracı ve ev sahibi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, bir kişi hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© İHA / İBRAHİM YETKİN
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Antalya'nın Kepez ilçesinde yabancı uyruklu tıp öğrencisi yaşadığı evde ölü bulundu.
Kültür Mahallesi Aydınkent Sitesi'nde oturan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Suriye uyruklu Ali Hassun'un banyoda hareketsiz yattığını gören arkadaşları durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi Hassun'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Polisin olay yeri incelemesinin ardından Hassun'un cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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