https://tr.sputniknews.com/20220511/arjantin-lideri-fernandez-rusyaya-karsi-yaptirimlar-kuresel-capta-zarar-veriyor-1056279193.html
Arjantin lideri Fernandez: Rusya'ya yaptırımlar küresel çapta zarar veriyor
Arjantin lideri Fernandez: Rusya'ya yaptırımlar küresel çapta zarar veriyor
Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Batı'nın Rusya'yı hedef alan yaptırımlarının küresel ölçekte olumsuz yansımaları olduğunu ve insanlara zarar... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T14:22+0300
2022-05-11T14:22+0300
2022-05-11T14:24+0300
ukrayna krizi
alberto fernandez
arjantin
rusya
yaptırım
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Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Ukrayna'daki askeri harekat sonrası Batı ülkelerinin Rusya'ya uyguladığı ağır yaptırımları değerlendirdi.El Diario gazetesine demeç veren Fernandez, "Bunlar dünya çapında oldukça olumsuz yansımaları olan yaptırımlar. Biz bunun bir parçası değiliz" ifadelerini kullandı.'Gıda ve enerji güvenliği tehlikede'Avrupa ile görüşmek ve Latin Amerika'nın Ukrayna ihtilafından kaynaklanan sorunlarla ilgili endişelerini dile getirmek istediğini belirten Fernandez, "Latin Amerika, Orta Amerika ve Karayipler'de gıda ve enerji güvenliği tehlikede" dedi."Maksadım Avrupa'nın dikkatini tüm bu zarara çekmek" diyen Arjantin lideri, "Ve bir şeyler yapmamızı tavsiye ediyorum çünkü pandemiden sonra bu affedilemez" vurgusunu yaptı.Fernandez, "Tüm bu ekonomik yaptırımlar insanlara daha fazla zarar veriyor ve çevredeki ülkeler için zarar çok daha büyük. Bu ahlaki olarak uygunsuz" değerlendirmesinde bulundu.
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Arjantin lideri Fernandez: Rusya'ya yaptırımlar küresel çapta zarar veriyor
14:22 11.05.2022 (güncellendi: 14:24 11.05.2022) Abone ol
Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Batı'nın Rusya'yı hedef alan yaptırımlarının küresel ölçekte olumsuz yansımaları olduğunu ve insanlara zarar verdiğini belirtti.
Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Ukrayna'daki askeri harekat sonrası Batı ülkelerinin Rusya'ya uyguladığı ağır yaptırımları değerlendirdi.
El Diario gazetesine demeç veren Fernandez, "Bunlar dünya çapında oldukça olumsuz yansımaları olan yaptırımlar. Biz bunun bir parçası değiliz" ifadelerini kullandı.
'Gıda ve enerji güvenliği tehlikede'
Avrupa ile görüşmek ve Latin Amerika'nın Ukrayna ihtilafından kaynaklanan sorunlarla ilgili endişelerini dile getirmek istediğini belirten Fernandez, "Latin Amerika, Orta Amerika ve Karayipler'de gıda ve enerji güvenliği tehlikede" dedi.
"Maksadım Avrupa'nın dikkatini tüm bu zarara çekmek" diyen Arjantin lideri, "Ve bir şeyler yapmamızı tavsiye ediyorum çünkü pandemiden sonra bu affedilemez" vurgusunu yaptı.
Fernandez, "Tüm bu ekonomik yaptırımlar insanlara daha fazla zarar veriyor ve çevredeki ülkeler için zarar çok daha büyük. Bu ahlaki olarak uygunsuz" değerlendirmesinde bulundu.