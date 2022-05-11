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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220511/ator-buyuk-yabanci-sirketler-ruslara-gemi-turlarinin-satisini-durdurdu-1056289556.html
ATOR: Büyük yabancı şirketler, Ruslara gemi turlarının satışını durdurdu
ATOR: Büyük yabancı şirketler, Ruslara gemi turlarının satışını durdurdu
Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), dünyanın önde gelen gemi turları şirketlerinin Rusya pazarıyla işbirliğini askıya aldığını ve yeni rezervasyonları... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T20:32+0300
2022-05-11T20:32+0300
ator
ukrayna krizi
rus turist
rusya
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ATOR’un açıklamasında, “Carnival Corporation grubundan gemi turları şirketleri, Rusya pazarı için yeni tur satışını ve rezervasyonları durdurdu. Örneğin, Costa Cruises’un ortakları olan ajanslar, operatörden, “Rusya Federasyonu, Belarus Cumhuriyeti’nde ve ayrıca Ukrayna’nın Donetsk ve Lugansk bölgelerinde ikamet eden vatandaşlardan” gelen gemi seyahati başvurularının artık kabul edilmeyeceği yönünde bildiri aldı” ifadesine yer verildi.Costa Cruises şirketi, resmi bildiride, bu kararın, Rusya’ya yönelik yaptırımlarla ilgili olduğunu belirtti.ATOR, “Rus şirketleri zaten birçok uluslararası gemi turları şirketlerinin rezervasyon sistemlerinden çıkarıldı, bu nedenle Rusya Federasyonu’ndan rezervasyon yaparak gemi turlarına turist gönderemiyorlar” diye ekledi.Daha önce Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Cunard Line, Holland America Line Cruises, Regent Seven Seas Cruises ve Seabourn Cruise Line şirketlerinin de resmi bildirim yapmadan benzer adımlar attığı kaydedildi.Diğer yandan Costa Cruises, daha önce satılan turların ve onaylanan rezervasyonların iptal edilmeyeceğini ve daha önce tur satın alan Rusya ve Belarus vatandaşlarının seyahate çıkabileceğini bildirdi.
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ATOR: Büyük yabancı şirketler, Ruslara gemi turlarının satışını durdurdu

20:32 11.05.2022
© Sputnik / Павел ЛисицынRus turist, Türkiye, pasaport, koronavirüs
Rus turist, Türkiye, pasaport, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© Sputnik / Павел Лисицын
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Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), dünyanın önde gelen gemi turları şirketlerinin Rusya pazarıyla işbirliğini askıya aldığını ve yeni rezervasyonları onaylamadığını bildirdi. Daha önce tur alan Rusya ve Belarus vatandaşlarının seyahate çıkabileceği belirtildi.
ATOR’un açıklamasında, “Carnival Corporation grubundan gemi turları şirketleri, Rusya pazarı için yeni tur satışını ve rezervasyonları durdurdu. Örneğin, Costa Cruises’un ortakları olan ajanslar, operatörden, “Rusya Federasyonu, Belarus Cumhuriyeti’nde ve ayrıca Ukrayna’nın Donetsk ve Lugansk bölgelerinde ikamet eden vatandaşlardan” gelen gemi seyahati başvurularının artık kabul edilmeyeceği yönünde bildiri aldı” ifadesine yer verildi.
Costa Cruises şirketi, resmi bildiride, bu kararın, Rusya’ya yönelik yaptırımlarla ilgili olduğunu belirtti.
ATOR, “Rus şirketleri zaten birçok uluslararası gemi turları şirketlerinin rezervasyon sistemlerinden çıkarıldı, bu nedenle Rusya Federasyonu’ndan rezervasyon yaparak gemi turlarına turist gönderemiyorlar” diye ekledi.
Daha önce Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Cunard Line, Holland America Line Cruises, Regent Seven Seas Cruises ve Seabourn Cruise Line şirketlerinin de resmi bildirim yapmadan benzer adımlar attığı kaydedildi.
Diğer yandan Costa Cruises, daha önce satılan turların ve onaylanan rezervasyonların iptal edilmeyeceğini ve daha önce tur satın alan Rusya ve Belarus vatandaşlarının seyahate çıkabileceğini bildirdi.
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