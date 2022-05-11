https://tr.sputniknews.com/20220511/bakan-ersoy-gecen-sene-yurt-disindan-getirilen-3-bin-480-eserle-son-30-yilin-rekorunu-kirdik-1056279890.html

Bakan Ersoy: Geçen sene yurt dışından getirilen 3 bin 480 eserle son 30 yılın rekorunu kırdık

Bakan Ersoy: Geçen sene yurt dışından getirilen 3 bin 480 eserle son 30 yılın rekorunu kırdık

Bakan Ersoy, geçen yıl yurt dışından 3 bin 480 eseri Türkiye'ye getiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi’nin, 30 yılın rekorunu kırarak, tüm... 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T14:38+0300

2022-05-11T14:38+0300

2022-05-11T14:42+0300

kültür ve turizm bakanlığı

tarihi eser

rekor

mehmet nuri ersoy

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Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çağlar boyunca birçok uygarlık ve kültüre ev sahipliği yapan Türkiye'nin engin bir birikime sahip olduğunu belirterek, "Ancak bu birikime sahip olmak, bizlere, onu korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak gibi bir sorumluluğu da yüklüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz" diye konuştu.Ersoy, bakanlığın, kültür mirası örneklerinin restorasyonlarını, evrensel koruma ilkeleri ışığında ele alıp, ödenekler elverdiği ölçüde ihya ettiğini aktararak, şunları söyledi:"Antalya Demre'deki Aziz Nikolaos Kilisesi'nden, Diyarbakır Surlarına, İstanbul’daki eşsiz kültür varlıklarımızdan, Trabzon Sümela Manastırı’na kadar, yurdumuzun dört köşesindeki çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bunların yanı sıra, 'Ecdada vefa, sanatı ihya' sloganıyla İstanbul'daki türbelerin bakım ve restorasyonunu yapıyoruz. Proje kapsamında 124 türbenin ihyasını gerçekleştireceğiz.Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin Temmuz 2020'de ibadete açılmasıyla gerçekleştirilen restorasyon süreci de bizzat Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından takip edildi. İstanbul'un ilk meydanı olan Ceneviz Meydanı’nın hem sanat hem kültürle anılması için Galata Kulesi'nde restorasyon ve teşhir, tanzim çalışmaları gerçekleştirdik. Yaklaşık 36 bin metrekare kapalı alana sahip Rami Kışlası'nı, kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından kütüphaneye dönüştürüyoruz. Bu çalışmalar sonucu her yaş grubuna hitap edecek, ülkenin en büyük peyzaj alanına sahip, dünyanın sayılı kütüphane komplekslerinden birini halkımızın istifadesine sunmuş olacağız. İzmir Tekel Binalarındaki 10 binanın restorasyonuna başladık. Yıl sonuna kadar, içerisinde resim ve heykel müzesi, arkeoloji ve etnografya müzesi, Türk dünyası müzik ihtisas kütüphanesi, dijital kütüphane, sanat atölyeleri, açık ve kapalı etkinlik alanları olacak şekilde çok kapsamlı bir müze ve kültür kompleksini hizmete açacağız."2021'de kazı, araştırma ve arkeolojik faaliyet sayısı 670'e ulaştıMehmet Nuri Ersoy, dünyada en çok arkeolojik çalışma yapan ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini vurgulayarak, 2021'de paleolitikten neolitiğe, klasik çağlardan Türk-İslam arkeolojisine uzanan kazı, araştırma ve arkeolojik faaliyet sayısının 670'e ulaştığını aktardı.Taş Tepeler ismiyle, Şanlıurfa'da Göbeklitepe ve etrafında başlattıkları projenin dünyada merakla takip edilen bir çalışma haline geldiğinin altını çizen Ersoy, "Cumhuriyetimizin 100. yılında, 2023 yılında Şanlıurfa'da 'Dünya Neolitik Kongresini' düzenleyeceğiz ve dünyaya son bilgileri buradan paylaşacağız" ifadelerini kullandı.Ersoy, Türkiye'nin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele konusunda da rol model olma yolunda ilerlediğinin altını çizerek, "Geçen yıl yurtdışından getirdiğimiz 3 bin 480 eserle, 30 yılın rekorunu kıran Kaçakçılıkla Mücadele Dairemiz, tüm dünyaya örnek olacak çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Bakanlığımız, ülkemizin evrensel kültür, sanat ve turizm değerlerinin sürdürülebilir korunmasını sağlayarak, dünya turizminden alacağı payı artırmak üzere de çalışmalarını sürdürüyor" değerlendirmesinde bulundu.Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çektiren Ersoy, fuardaki stantları gezerek bilgi aldı.26 oturumun gerçekleşeceği konferanslarda 75 konuşmacı yer alacak‘6. Heritage İstanbul’, 13 Mayıs'a kadar konferans, söyleşi ve atölye gibi etkinliklerle konularında uzman isimleri kültürel miras meraklılarıyla buluşturacak.Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği tarafından desteklenen fuar, 32'si yurt dışından 120'nin üzerinde katılımcıyı ağırlayacak.İtalya'nın ülke pavilyonuyla katılacağı fuarda, Belçika, İsveç, Nijerya, Hollanda, Almanya ve İspanya'dan katılımcılar yer alacak.Heritage İstanbul Konferansı ve Miras Sohbetlerinde, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Prof. Dr. İlber Ortaylı, UNESCO Milli Komitesi, Doğal Miras Alanları Uzmanı Prof. Dr. Nizamettin Kazancı ve Kültürel Miras Alanları Uzmanı, Doç. Dr. Zeynep Aktüre'nin de aralarında bulunduğu 75 konuşmacı, düzenlenecek 26 oturumda önemli konu başlıklarını ele alacak.

https://tr.sputniknews.com/20220313/kultur-ve-turizm-bakanligi-yalanladi-siloa-yaziti-kanunen-verilemez-1054682575.html

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kültür ve turizm bakanlığı, tarihi eser, rekor, mehmet nuri ersoy