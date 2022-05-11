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https://tr.sputniknews.com/20220511/bakan-nebati-sektor-temsilcileri-ile-bir-araya-gelecek-1056275339.html
Bakan Nebati sektör temsilcileri ile bir araya gelecek
Bakan Nebati sektör temsilcileri ile bir araya gelecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'da gıda, beyaz eşya, mobilya sektör temsilcileriyle bir araya gelecek. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T12:55+0300
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politika
nureddin nebati
sektör
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Bakan Nebati, "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında önde gelen gıda, beyaz eşya ve mobilya sektörlerinin temsilcileri ile bir araya gelecek.Görüşmeler yarın gerçekleştirilecek.
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nureddin nebati, sektör, toplantı

Bakan Nebati sektör temsilcileri ile bir araya gelecek

12:55 11.05.2022
© AAHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'da gıda, beyaz eşya, mobilya sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.
Bakan Nebati, "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında önde gelen gıda, beyaz eşya ve mobilya sektörlerinin temsilcileri ile bir araya gelecek.
Görüşmeler yarın gerçekleştirilecek.
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