https://tr.sputniknews.com/20220511/bakan-nebati-sektor-temsilcileri-ile-bir-araya-gelecek-1056275339.html
Bakan Nebati sektör temsilcileri ile bir araya gelecek
Bakan Nebati sektör temsilcileri ile bir araya gelecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'da gıda, beyaz eşya, mobilya sektör temsilcileriyle bir araya gelecek. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T12:55+0300
2022-05-11T12:55+0300
2022-05-11T12:55+0300
politika
nureddin nebati
sektör
toplantı
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Bakan Nebati, "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında önde gelen gıda, beyaz eşya ve mobilya sektörlerinin temsilcileri ile bir araya gelecek.Görüşmeler yarın gerçekleştirilecek.
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nureddin nebati, sektör, toplantı
Bakan Nebati sektör temsilcileri ile bir araya gelecek
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'da gıda, beyaz eşya, mobilya sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.
Bakan Nebati, "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında önde gelen gıda, beyaz eşya ve mobilya sektörlerinin temsilcileri ile bir araya gelecek.
Görüşmeler yarın gerçekleştirilecek.