https://tr.sputniknews.com/20220511/bakan-nebati-sektor-temsilcileri-ile-bir-araya-gelecek-1056275339.html

Bakan Nebati sektör temsilcileri ile bir araya gelecek

Bakan Nebati sektör temsilcileri ile bir araya gelecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'da gıda, beyaz eşya, mobilya sektör temsilcileriyle bir araya gelecek. 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T12:55+0300

2022-05-11T12:55+0300

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politika

nureddin nebati

sektör

toplantı

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Bakan Nebati, "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında önde gelen gıda, beyaz eşya ve mobilya sektörlerinin temsilcileri ile bir araya gelecek.Görüşmeler yarın gerçekleştirilecek.

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nureddin nebati, sektör, toplantı