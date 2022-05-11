https://tr.sputniknews.com/20220511/bakan-soyludan-kilicdarogluna-asil-sana-gunaydin-sizin-dediklerinizi-yazsak-makina-yanar-1056265849.html
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Asıl sana günaydın, sizin dediklerinizi yazsak makina yanar
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Asıl sana günaydın, sizin dediklerinizi yazsak makina yanar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Bakan Soylu, “Kılıçdaroğlu; ‘Türkiye... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T07:01+0300
2022-05-11T07:01+0300
2022-05-11T07:01+0300
politika
süleyman soylu
kemal kılıçdaroğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0e/1055571302_0:115:2000:1240_1920x0_80_0_0_d300df92382a028c757a1bf6b870c155.jpg
İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.Paylaşımında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaya yanıt veren Bakan Soylu, "Elçilerin ve HDPKK'nın yed-i emini Kılıçdaroğlu; ‘Türkiye AB'nin Göçmen deposu değildir’ dediğimiz için bize ‘Günaydın’ demiş. Asıl sana ‘Günaydın’. Biz bunu yıllardan beri söylüyoruz. Biz bunu derken; ‘PYD terör örgütü değildir’ diyordun. Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar” ifadelerine yer verdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0e/1055571302_96:0:1904:1355_1920x0_80_0_0_f03ecaf5c6b5018bc66049d8a5c88664.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
süleyman soylu, kemal kılıçdaroğlu
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Asıl sana günaydın, sizin dediklerinizi yazsak makina yanar
Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Bakan Soylu, “Kılıçdaroğlu; ‘Türkiye AB'nin göçmen deposu değildir’ dediğimiz için bize ‘Günaydın’ demiş. Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar” dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
Paylaşımında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaya yanıt veren Bakan Soylu, "Elçilerin ve HDPKK'nın yed-i emini Kılıçdaroğlu; ‘Türkiye AB'nin Göçmen deposu değildir’ dediğimiz için bize ‘Günaydın’ demiş. Asıl sana ‘Günaydın’. Biz bunu yıllardan beri söylüyoruz. Biz bunu derken; ‘PYD terör örgütü değildir’ diyordun. Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar”
ifadelerine yer verdi.