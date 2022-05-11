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Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Asıl sana günaydın, sizin dediklerinizi yazsak makina yanar
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Asıl sana günaydın, sizin dediklerinizi yazsak makina yanar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Bakan Soylu, “Kılıçdaroğlu; ‘Türkiye... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T07:01+0300
2022-05-11T07:01+0300
politika
süleyman soylu
kemal kılıçdaroğlu
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İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.Paylaşımında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaya yanıt veren Bakan Soylu, "Elçilerin ve HDPKK'nın yed-i emini Kılıçdaroğlu; ‘Türkiye AB'nin Göçmen deposu değildir’ dediğimiz için bize ‘Günaydın’ demiş. Asıl sana ‘Günaydın’. Biz bunu yıllardan beri söylüyoruz. Biz bunu derken; ‘PYD terör örgütü değildir’ diyordun. Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar” ifadelerine yer verdi.
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süleyman soylu, kemal kılıçdaroğlu

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Asıl sana günaydın, sizin dediklerinizi yazsak makina yanar

07:01 11.05.2022
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenen "İyilik İftarı" na katılarak konuşma yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenen İyilik İftarı na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Bakan Soylu, “Kılıçdaroğlu; ‘Türkiye AB'nin göçmen deposu değildir’ dediğimiz için bize ‘Günaydın’ demiş. Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar” dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
Paylaşımında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaya yanıt veren Bakan Soylu, "Elçilerin ve HDPKK'nın yed-i emini Kılıçdaroğlu; ‘Türkiye AB'nin Göçmen deposu değildir’ dediğimiz için bize ‘Günaydın’ demiş. Asıl sana ‘Günaydın’. Biz bunu yıllardan beri söylüyoruz. Biz bunu derken; ‘PYD terör örgütü değildir’ diyordun. Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar” ifadelerine yer verdi.
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