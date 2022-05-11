https://tr.sputniknews.com/20220511/bakan-soyludan-kilicdarogluna-asil-sana-gunaydin-sizin-dediklerinizi-yazsak-makina-yanar-1056265849.html

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Asıl sana günaydın, sizin dediklerinizi yazsak makina yanar

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Asıl sana günaydın, sizin dediklerinizi yazsak makina yanar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Bakan Soylu, “Kılıçdaroğlu; ‘Türkiye... 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T07:01+0300

2022-05-11T07:01+0300

2022-05-11T07:01+0300

politika

süleyman soylu

kemal kılıçdaroğlu

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İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.Paylaşımında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaya yanıt veren Bakan Soylu, "Elçilerin ve HDPKK'nın yed-i emini Kılıçdaroğlu; ‘Türkiye AB'nin Göçmen deposu değildir’ dediğimiz için bize ‘Günaydın’ demiş. Asıl sana ‘Günaydın’. Biz bunu yıllardan beri söylüyoruz. Biz bunu derken; ‘PYD terör örgütü değildir’ diyordun. Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar” ifadelerine yer verdi.

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süleyman soylu, kemal kılıçdaroğlu