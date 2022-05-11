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Baraj seviyesi yükselince kafeler sular altında kaldı: 'Buharlaşması için sıcakları bekliyoruz'
Baraj seviyesi yükselince kafeler sular altında kaldı: 'Buharlaşması için sıcakları bekliyoruz'
Adana’da Seyhan Baraj Gölü’nün su seviyesi yükselince, göl etrafındaki kafelerin bazı bölümleri sular altında kaldı. Esnaf, sular altında kalan işletmelerinin... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
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Baraj seviyesi yükselince kafeler sular altında kaldı: 'Buharlaşması için sıcakları bekliyoruz'

12:01 11.05.2022 (güncellendi: 12:03 11.05.2022)
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Adana’da Seyhan Baraj Gölü’nün su seviyesi yükselince, göl etrafındaki kafelerin bazı bölümleri sular altında kaldı. Esnaf, sular altında kalan işletmelerinin bazı bölümleri için yetkililerden yardım istedi.
© İHAToros Dağlarındaki karlarının erimesi ve yağışların bu sene fazla olması sebebiyle kuraklık nedeniyle kıyıdan 500 metre çekilen Seyhan Baraj Gölü'ndeki su seviyesi geçtiğimiz hafta artmaya başladı. Seyhan Baraj Gölü'nde bulunan Amerikan Adası'ndaki işletmelere ait masalar, çocuk oyun alanları ve kameriyeler 8 Mayıs Pazar günü itibariyle adeta suyun içinde kaldı.
Adana'da baraj seviyesi yükselince kafeler sular altında kaldı - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Toros Dağlarındaki karlarının erimesi ve yağışların bu sene fazla olması sebebiyle kuraklık nedeniyle kıyıdan 500 metre çekilen Seyhan Baraj Gölü'ndeki su seviyesi geçtiğimiz hafta artmaya başladı. Seyhan Baraj Gölü'nde bulunan Amerikan Adası'ndaki işletmelere ait masalar, çocuk oyun alanları ve kameriyeler 8 Mayıs Pazar günü itibariyle adeta suyun içinde kaldı.
© İHAİşletmelerine ait bazı bölümler suyun içinde kalan esnaf ise kurtarabildiği kadar malzemesini kurtardı. Sular altında kalan işletmeler ise drone ile görüntülendi.
Adana'da baraj seviyesi yükselince kafeler sular altında kaldı - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
İşletmelerine ait bazı bölümler suyun içinde kalan esnaf ise kurtarabildiği kadar malzemesini kurtardı. Sular altında kalan işletmeler ise drone ile görüntülendi.
© İHAAdaya hafta sonu piknik için gelen vatandaşlarda adanın bazı bölümlerinin de sular altında kaldığını görünce başka yerlere gitmek zorunda kaldığı da öğrenildi.
Adana'da baraj seviyesi yükselince kafeler sular altında kaldı - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Adaya hafta sonu piknik için gelen vatandaşlarda adanın bazı bölümlerinin de sular altında kaldığını görünce başka yerlere gitmek zorunda kaldığı da öğrenildi.
© İHAAdada uzun yıllardır kafe işleten Burhan Yalçın, “Su seviyesi gün geçtikçe artmaya başladı ancak son 1 haftadır üst düzeyde. Sandalye, masa ve bazı bölümler şuan gölün ortasında kaldı. 2 gün içerisinde sular altında kaldık. İnsanlar da artık gelmez oldu. İnsanlar buraya esnafların canlılığına gelirdi ama sular altında kalınca insanlarda da seyrekleşme oldu. Artık suların buharlaşması için sıcakları bekliyoruz” diye konuştu.
Adana'da baraj seviyesi yükselince kafeler sular altında kaldı - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Adada uzun yıllardır kafe işleten Burhan Yalçın, “Su seviyesi gün geçtikçe artmaya başladı ancak son 1 haftadır üst düzeyde. Sandalye, masa ve bazı bölümler şuan gölün ortasında kaldı. 2 gün içerisinde sular altında kaldık. İnsanlar da artık gelmez oldu. İnsanlar buraya esnafların canlılığına gelirdi ama sular altında kalınca insanlarda da seyrekleşme oldu. Artık suların buharlaşması için sıcakları bekliyoruz” diye konuştu.
© İHAEmin Ozan Ataseven isimli işletmeciyse baraj kapaklarının açılarak suyun boşaltılması gerektiğini söyledi. Ataseven, “Yetkililerden baraj kapaklarının açılmasını istiyoruz. Burada bizim malzemelerimiz de zarar görüyor. İşçi sayımız 15 ancak şuan iş yapamadığımız için onlarda gelmiyor. Tek biz değil birçok işletme bu halde. Öğle saatlerinde normalde 40-45 masamızın dolu olması lazımdı ama şuan kimse yok” ifadelerini kullandı.
Adana'da baraj seviyesi yükselince kafeler sular altında kaldı - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Emin Ozan Ataseven isimli işletmeciyse baraj kapaklarının açılarak suyun boşaltılması gerektiğini söyledi. Ataseven, “Yetkililerden baraj kapaklarının açılmasını istiyoruz. Burada bizim malzemelerimiz de zarar görüyor. İşçi sayımız 15 ancak şuan iş yapamadığımız için onlarda gelmiyor. Tek biz değil birçok işletme bu halde. Öğle saatlerinde normalde 40-45 masamızın dolu olması lazımdı ama şuan kimse yok” ifadelerini kullandı.
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