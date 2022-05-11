Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220511/basaksehirde-su-borusu-patladi-yollar-gole-dondu-1056268465.html
Başakşehir'de su borusu patladı: Yollar göle döndü
Başakşehir'de su borusu patladı: Yollar göle döndü
İstanbul Başakşehir'de İSKİ'ye ait isale hattı patladı. Metrelerce yükseğe fışkıran su nedeniyle yollar göle döndü. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T09:57+0300
2022-05-11T09:57+0300
türkiye
istanbul
başakşehir
boru
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1056268354_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_965d3e6774505f43fd98ef3c8f962354.jpg
Bahçeşehir’de İSKİ’ye ait su borusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Su metrelerce yüksekliğe ulaşırken, arıza nedeniyle 5 ilçenin bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor.Bahçeşehir’de kavşakta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) ait su borusu patladı. Borunun patlamasıyla sular metrelerce yükseğe fışkırdı. Yolun bir kısmı su altında kaldı. Bölgeden geçen sürücüler, patlayan borudan fışkıran ve yola yayılan su nedeniyle zor anlar yaşadı. Oluşan kesinti nedeniyle Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü’nün bazı mahallerinde su kesintisi yaşanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220403/sislide-boru-patladi-su-dolan-metro-istasyonu-kapatildi-1055273312.html
türkiye
istanbul
başakşehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1056268354_92:0:841:562_1920x0_80_0_0_187d8c7de7791015c94c81ce20ad673f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, başakşehir, boru

Başakşehir'de su borusu patladı: Yollar göle döndü

09:57 11.05.2022
© DHABaşakşehir'de su borusu patladı: Yollar göle döndü
Başakşehir'de su borusu patladı: Yollar göle döndü - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© DHA
Abone olTelegram
İstanbul Başakşehir'de İSKİ'ye ait isale hattı patladı. Metrelerce yükseğe fışkıran su nedeniyle yollar göle döndü.
Bahçeşehir’de İSKİ’ye ait su borusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Su metrelerce yüksekliğe ulaşırken, arıza nedeniyle 5 ilçenin bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor.
Bahçeşehir’de kavşakta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) ait su borusu patladı.
Borunun patlamasıyla sular metrelerce yükseğe fışkırdı. Yolun bir kısmı su altında kaldı. Bölgeden geçen sürücüler, patlayan borudan fışkıran ve yola yayılan su nedeniyle zor anlar yaşadı.
Oluşan kesinti nedeniyle Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü’nün bazı mahallerinde su kesintisi yaşanıyor.
Şişli, Ortaklar metrosu, su basması - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
TÜRKİYE
Şişli'de boru patladı, su dolan metro istasyonu kapatıldı
3 Nisan, 09:23
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала