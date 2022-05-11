https://tr.sputniknews.com/20220511/basaksehirde-su-borusu-patladi-yollar-gole-dondu-1056268465.html
Başakşehir'de su borusu patladı: Yollar göle döndü
Başakşehir'de su borusu patladı: Yollar göle döndü
İstanbul Başakşehir'de İSKİ'ye ait isale hattı patladı. Metrelerce yükseğe fışkıran su nedeniyle yollar göle döndü. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T09:57+0300
2022-05-11T09:57+0300
2022-05-11T09:57+0300
türkiye
istanbul
başakşehir
boru
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Bahçeşehir’de İSKİ’ye ait su borusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Su metrelerce yüksekliğe ulaşırken, arıza nedeniyle 5 ilçenin bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor.Bahçeşehir’de kavşakta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) ait su borusu patladı. Borunun patlamasıyla sular metrelerce yükseğe fışkırdı. Yolun bir kısmı su altında kaldı. Bölgeden geçen sürücüler, patlayan borudan fışkıran ve yola yayılan su nedeniyle zor anlar yaşadı. Oluşan kesinti nedeniyle Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü’nün bazı mahallerinde su kesintisi yaşanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220403/sislide-boru-patladi-su-dolan-metro-istasyonu-kapatildi-1055273312.html
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istanbul, başakşehir, boru
Başakşehir'de su borusu patladı: Yollar göle döndü
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İstanbul Başakşehir'de İSKİ'ye ait isale hattı patladı. Metrelerce yükseğe fışkıran su nedeniyle yollar göle döndü.
Bahçeşehir’de İSKİ’ye ait su borusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Su metrelerce yüksekliğe ulaşırken, arıza nedeniyle 5 ilçenin bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor.
Bahçeşehir’de kavşakta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) ait su borusu patladı.
Borunun patlamasıyla sular metrelerce yükseğe fışkırdı. Yolun bir kısmı su altında kaldı. Bölgeden geçen sürücüler, patlayan borudan fışkıran ve yola yayılan su nedeniyle zor anlar yaşadı.
Oluşan kesinti nedeniyle Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü’nün bazı mahallerinde su kesintisi yaşanıyor.