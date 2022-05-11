https://tr.sputniknews.com/20220511/basaksehirde-su-borusu-patladi-yollar-gole-dondu-1056268465.html

Başakşehir'de su borusu patladı: Yollar göle döndü

Başakşehir'de su borusu patladı: Yollar göle döndü

İstanbul Başakşehir'de İSKİ'ye ait isale hattı patladı. Metrelerce yükseğe fışkıran su nedeniyle yollar göle döndü. 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T09:57+0300

2022-05-11T09:57+0300

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türkiye

istanbul

başakşehir

boru

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Bahçeşehir’de İSKİ’ye ait su borusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Su metrelerce yüksekliğe ulaşırken, arıza nedeniyle 5 ilçenin bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor.Bahçeşehir’de kavşakta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) ait su borusu patladı. Borunun patlamasıyla sular metrelerce yükseğe fışkırdı. Yolun bir kısmı su altında kaldı. Bölgeden geçen sürücüler, patlayan borudan fışkıran ve yola yayılan su nedeniyle zor anlar yaşadı. Oluşan kesinti nedeniyle Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü’nün bazı mahallerinde su kesintisi yaşanıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220403/sislide-boru-patladi-su-dolan-metro-istasyonu-kapatildi-1055273312.html

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istanbul, başakşehir, boru