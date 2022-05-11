https://tr.sputniknews.com/20220511/benzine-78-kurus-zam-1056265935.html

Benzine 78 kuruş zam

Benzine 78 kuruş zam

Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 78 kuruş fiyat artışı yapıldı. 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T06:52+0300

2022-05-11T06:52+0300

2022-05-11T06:52+0300

ekonomi

benzin

zam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053944246_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9f1f48e403d6f9a557d3ee3a0e53a80e.jpg

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.Son olarak benzin fiyatına zam geldi. Benzinin litre fiyatı 78 kuruş arttı.Zam sonrası benzin İstanbul'da 21,13 liraya; Ankara ve İzmir'de ise 21,22 liraya yükseldi.Bayram öncesi, 30 Nisan cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşmişti.Petrol düşüyorBrent petrolde ise AB'nin Rusya'ya ambargo planında yumuşamaya gittiği yönündeki haber akışıyla düşüş sürüyor.Dün 112 dolar civarında işlem gören brent petrol bugün 104 dolara geriledi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

benzin, zam