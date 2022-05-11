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Benzine 78 kuruş zam
Benzine 78 kuruş zam
Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 78 kuruş fiyat artışı yapıldı. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
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2022-05-11T06:52+0300
ekonomi
benzin
zam
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.Son olarak benzin fiyatına zam geldi. Benzinin litre fiyatı 78 kuruş arttı.Zam sonrası benzin İstanbul'da 21,13 liraya; Ankara ve İzmir'de ise 21,22 liraya yükseldi.Bayram öncesi, 30 Nisan cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşmişti.Petrol düşüyorBrent petrolde ise AB'nin Rusya'ya ambargo planında yumuşamaya gittiği yönündeki haber akışıyla düşüş sürüyor.Dün 112 dolar civarında işlem gören brent petrol bugün 104 dolara geriledi.
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benzin, zam

Benzine 78 kuruş zam

06:52 11.05.2022
© AAAkaryakıt, benzin, pompa
Akaryakıt, benzin, pompa - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© AA
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Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 78 kuruş fiyat artışı yapıldı.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Son olarak benzin fiyatına zam geldi. Benzinin litre fiyatı 78 kuruş arttı.
Zam sonrası benzin İstanbul'da 21,13 liraya; Ankara ve İzmir'de ise 21,22 liraya yükseldi.
Bayram öncesi, 30 Nisan cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşmişti.

Petrol düşüyor

Brent petrolde ise AB'nin Rusya'ya ambargo planında yumuşamaya gittiği yönündeki haber akışıyla düşüş sürüyor.
Dün 112 dolar civarında işlem gören brent petrol bugün 104 dolara geriledi.
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