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https://tr.sputniknews.com/20220511/beyaz-saray-sozcusu-psaki-fda-bebek-mamasi-sikintisini-cozmek-icin-gece--gunduz-calisiyor-1056264936.html
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: FDA, bebek maması sıkıntısını çözmek için gece gündüz çalışıyor
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: FDA, bebek maması sıkıntısını çözmek için gece gündüz çalışıyor
Beyaz Saray, ülkede bir süredir baş gösteren ve pudra içerikli bazı bebek mamalarının piyasadan toplatılması üzerine ortaya çıkan tedarik krizinin aşılması... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T04:54+0300
2022-05-11T04:58+0300
dünya
bebek maması
abd
jen psaki
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ABD'de 2021'in ikinci yarısı yaşanmaya başlanılan bebek maması tedarik sıkıntıları, şubat ayında sağlık firması Abbott'ın Michigan'daki tesisinde üretilen pudra içerikli mamaların 'güvensiz' olduğu gerekçesiyle toplatılmasıyla zirve yaptı.Son aylarda aileler raflarda bebek maması bulmakta zorlanırken üreticiler de tam kapasite çalışmalarına rağmen yoğun talebe yetişemediklerini bildirdi.Konu, Beyaz Saray'ın da gündemine geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında bu konunun sorulması üzerine, "FDA, bebek maması sıkıntısını çözmek için gece gündüz çalışıyor" ifadesini kullandı.Psaki, FDA'in bebeklerin ve Amerikan halkının sağlığını korumak için Abbott'ın ürettiği mamaları toplattığına işaret ederek söz konusu krizin çözümü için FDA ve mama üreticilerinin birlikte çalıştığını sözlerine ekledi.
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bebek maması, abd, jen psaki

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: FDA, bebek maması sıkıntısını çözmek için gece gündüz çalışıyor

04:54 11.05.2022 (güncellendi: 04:58 11.05.2022)
© AFP 2022 / Saul LoebBeyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© AFP 2022 / Saul Loeb
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Beyaz Saray, ülkede bir süredir baş gösteren ve pudra içerikli bazı bebek mamalarının piyasadan toplatılması üzerine ortaya çıkan tedarik krizinin aşılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) gece gündüz çalıştığını bildirdi.
ABD'de 2021'in ikinci yarısı yaşanmaya başlanılan bebek maması tedarik sıkıntıları, şubat ayında sağlık firması Abbott'ın Michigan'daki tesisinde üretilen pudra içerikli mamaların 'güvensiz' olduğu gerekçesiyle toplatılmasıyla zirve yaptı.
Son aylarda aileler raflarda bebek maması bulmakta zorlanırken üreticiler de tam kapasite çalışmalarına rağmen yoğun talebe yetişemediklerini bildirdi.
Konu, Beyaz Saray'ın da gündemine geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında bu konunun sorulması üzerine, "FDA, bebek maması sıkıntısını çözmek için gece gündüz çalışıyor" ifadesini kullandı.
Psaki, FDA'in bebeklerin ve Amerikan halkının sağlığını korumak için Abbott'ın ürettiği mamaları toplattığına işaret ederek söz konusu krizin çözümü için FDA ve mama üreticilerinin birlikte çalıştığını sözlerine ekledi.
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