https://tr.sputniknews.com/20220511/biden-abd-ukraynanin-tarim-ihracati-acigini-doldurabilir-1056291982.html

Biden: ABD, Ukrayna'nın tarım ihracatı açığını doldurabilir

Biden: ABD, Ukrayna'nın tarım ihracatı açığını doldurabilir

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna savaşı nedeniyle dünyanın önemli gıda tedarikini engellediğini belirterek, "ABD, Ukrayna'nın tarım ihracatı açığını... 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T22:16+0300

2022-05-11T22:16+0300

2022-05-11T22:53+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna krizi

ukrayna

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1056271016_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_7b0430355d9b747d126dc6606d82d8f9.jpg

Biden, Illionois eyaletindeki bir çiftliği ziyaret ederek ülke içi üretimin önemi hakkında konuştu.ABD'nin ülke içinde artan enflasyonla mücadele ederken yurt dışında da Ukrayna kriziyle ilgilendiğini dile getiren Biden, "Ukrayna savaşı dünyanın en önemli gıda kaynaklarını kesti." ifadesini kullandı.Biden, Ukrayna'nın dünyanın en büyük buğday üreticisi olduğunu ve şu anda silolarında bulunan 20 milyon ton tahılın Rusya nedeniyle ihtiyaç sahibi ülkelere ulaşamadığını savundu.G7 ülkelerinin tüm dünyada gübre stokunu artırmak için çabalayacağının altını çizen Biden, "ABD, Ukrayna'nın tarım ihracatı açığını doldurabilir." değerlendirmesinde bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220311/abd-hazine-bakani-enflasyonun-bu-yil-rahatsiz-edici-duzeyde-yuksek-kalmasini-bekliyor-1054625644.html

abd

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, ukrayna krizi, ukrayna, joe biden