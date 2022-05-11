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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220511/biden-abd-ukraynanin-tarim-ihracati-acigini-doldurabilir-1056291982.html
Biden: ABD, Ukrayna'nın tarım ihracatı açığını doldurabilir
Biden: ABD, Ukrayna'nın tarım ihracatı açığını doldurabilir
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna savaşı nedeniyle dünyanın önemli gıda tedarikini engellediğini belirterek, "ABD, Ukrayna'nın tarım ihracatı açığını... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T22:16+0300
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ukrayna krizi
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Biden, Illionois eyaletindeki bir çiftliği ziyaret ederek ülke içi üretimin önemi hakkında konuştu.ABD'nin ülke içinde artan enflasyonla mücadele ederken yurt dışında da Ukrayna kriziyle ilgilendiğini dile getiren Biden, "Ukrayna savaşı dünyanın en önemli gıda kaynaklarını kesti." ifadesini kullandı.Biden, Ukrayna'nın dünyanın en büyük buğday üreticisi olduğunu ve şu anda silolarında bulunan 20 milyon ton tahılın Rusya nedeniyle ihtiyaç sahibi ülkelere ulaşamadığını savundu.G7 ülkelerinin tüm dünyada gübre stokunu artırmak için çabalayacağının altını çizen Biden, "ABD, Ukrayna'nın tarım ihracatı açığını doldurabilir." değerlendirmesinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220311/abd-hazine-bakani-enflasyonun-bu-yil-rahatsiz-edici-duzeyde-yuksek-kalmasini-bekliyor-1054625644.html
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abd, ukrayna krizi, ukrayna, joe biden

Biden: ABD, Ukrayna'nın tarım ihracatı açığını doldurabilir

22:16 11.05.2022 (güncellendi: 22:53 11.05.2022)
© AFP 2022 / DREW ANGERERJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© AFP 2022 / DREW ANGERER
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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna savaşı nedeniyle dünyanın önemli gıda tedarikini engellediğini belirterek, "ABD, Ukrayna'nın tarım ihracatı açığını doldurabilir." dedi.
Biden, Illionois eyaletindeki bir çiftliği ziyaret ederek ülke içi üretimin önemi hakkında konuştu.
ABD'nin ülke içinde artan enflasyonla mücadele ederken yurt dışında da Ukrayna kriziyle ilgilendiğini dile getiren Biden, "Ukrayna savaşı dünyanın en önemli gıda kaynaklarını kesti." ifadesini kullandı.
Biden, Ukrayna'nın dünyanın en büyük buğday üreticisi olduğunu ve şu anda silolarında bulunan 20 milyon ton tahılın Rusya nedeniyle ihtiyaç sahibi ülkelere ulaşamadığını savundu.
G7 ülkelerinin tüm dünyada gübre stokunu artırmak için çabalayacağının altını çizen Biden, "ABD, Ukrayna'nın tarım ihracatı açığını doldurabilir." değerlendirmesinde bulundu.
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