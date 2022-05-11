https://tr.sputniknews.com/20220511/bill-gates-koronaviruse-yakalandi-1056266411.html

Bill Gates koronavirüse yakalandı

Bill Gates koronavirüse yakalandı

ABD'li iş insanı ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüse yakalandığını duyurdu. 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T07:32+0300

2022-05-11T07:32+0300

2022-05-11T07:32+0300

dünya

bill gates

koronavirüs

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Dünyanın en zengin insanlarından olan ünlü iş insanı Bill Gates, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.Twitter'da resmi hesabından duyuran Gates, şu ifadeleri kullandı:"Kovid-19 testim pozitif çıktı. Hafif semptomlar yaşıyorum ve tekrar sağlıklı olana kadar kendimi izole ederek uzmanların tavsiyelerine uyuyorum.Aşı olduğum, güçlendiğim, testlere ve mükemmel tıbbi bakıma erişebildiğim için şanslıyım.Gates Vakfı, iki yılın ardından ilk kez bugün bir araya gelecek.Ortaklarla çalışmaya devam edeceğiz ve hiçbirimizin tekrar bir pandemi ile uğraşmak zorunda kalmamasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

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bill gates, koronavirüs