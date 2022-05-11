https://tr.sputniknews.com/20220511/bill-gates-koronaviruse-yakalandi-1056266411.html
Bill Gates koronavirüse yakalandı
Bill Gates koronavirüse yakalandı
ABD'li iş insanı ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüse yakalandığını duyurdu. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T07:32+0300
2022-05-11T07:32+0300
2022-05-11T07:32+0300
dünya
bill gates
koronavirüs
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Dünyanın en zengin insanlarından olan ünlü iş insanı Bill Gates, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.Twitter'da resmi hesabından duyuran Gates, şu ifadeleri kullandı:"Kovid-19 testim pozitif çıktı. Hafif semptomlar yaşıyorum ve tekrar sağlıklı olana kadar kendimi izole ederek uzmanların tavsiyelerine uyuyorum.Aşı olduğum, güçlendiğim, testlere ve mükemmel tıbbi bakıma erişebildiğim için şanslıyım.Gates Vakfı, iki yılın ardından ilk kez bugün bir araya gelecek.Ortaklarla çalışmaya devam edeceğiz ve hiçbirimizin tekrar bir pandemi ile uğraşmak zorunda kalmamasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bill gates, koronavirüs
Bill Gates koronavirüse yakalandı
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ABD'li iş insanı ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Dünyanın en zengin insanlarından olan ünlü iş insanı Bill Gates, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Twitter'da resmi hesabından duyuran Gates, şu ifadeleri kullandı:
"Kovid-19 testim pozitif çıktı. Hafif semptomlar yaşıyorum ve tekrar sağlıklı olana kadar kendimi izole ederek uzmanların tavsiyelerine uyuyorum.
Aşı olduğum, güçlendiğim, testlere ve mükemmel tıbbi bakıma erişebildiğim için şanslıyım.
Gates Vakfı, iki yılın ardından ilk kez bugün bir araya gelecek.
Ortaklarla çalışmaya devam edeceğiz ve hiçbirimizin tekrar bir pandemi ile uğraşmak zorunda kalmamasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."