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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220511/brezilyadan-abdnin-petrol-uretimini-artirma-talebine-ret-1056283625.html
Brezilya'dan ABD'nin petrol üretimini artırma talebine ret
Brezilya'dan ABD'nin petrol üretimini artırma talebine ret
Brezilya hükümeti, ABD'nin geçen mart ayında ham petrol üretimini artırma yönündeki talebini geri çevirdi. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T16:06+0300
2022-05-11T16:06+0300
ukrayna krizi
petrobras
abd
petrol
üretim
yaptırım
rusya
ukrayna
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Rusya'ya yönelik yaptırımlar sonucunda petrol fiyatları hızla yükseldi. Ardından ABD, geçen mart ayında Brezilya'dan petrol üretimini artırma yönünde talepte bulundu.Yerel basında çıkan haberlere göre Brezilya, Washington'un talebini reddetti. Haberde, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı ve ardından gelen uluslararası yaptırımlardan kaynaklanan petrol fiyatlarındaki artış karşısında ABD'li yetkililerin belirli bir yaklaşım geliştirmek üzere Brezilya'nın devlete ait petrol şirketi Petrobras ile temasa geçtiği belirtildi.Petrobas, üretim seviyelerinin diplomasiden ziyade iş stratejisi tarafından belirlendiğini ve kısa vadeli bir üretim artışının lojistik olarak mümkün olmayacağını vurguladı.Washington, ardından aynı talebi Venezüella'ya da götürdü ve ABD'ye artan petrol ihracatı karşılığında bazı yaptırımları hafifletmeyi teklif etti. Fakat daha sonra söz konusu tekliften geri adım attı.Brezilya, dünyanın en büyük 11. petrol ihracatçısı sıralamasında yer alıyor ve ham petrolünün çoğunu Çin, ABD ve Hindistan'a ihraç ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220505/eski-brezilya-lideri-lula-zelenskiy-rusyayla-savas-istiyordu-bati-tarafindan-tesvik-edildi-1056102323.html
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petrobras, abd, petrol, üretim, yaptırım, rusya, ukrayna

Brezilya'dan ABD'nin petrol üretimini artırma talebine ret

16:06 11.05.2022
© AFP 2022Petrobras
Petrobras - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© AFP 2022
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Brezilya hükümeti, ABD'nin geçen mart ayında ham petrol üretimini artırma yönündeki talebini geri çevirdi.
Rusya'ya yönelik yaptırımlar sonucunda petrol fiyatları hızla yükseldi. Ardından ABD, geçen mart ayında Brezilya'dan petrol üretimini artırma yönünde talepte bulundu.
Yerel basında çıkan haberlere göre Brezilya, Washington'un talebini reddetti. Haberde, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı ve ardından gelen uluslararası yaptırımlardan kaynaklanan petrol fiyatlarındaki artış karşısında ABD'li yetkililerin belirli bir yaklaşım geliştirmek üzere Brezilya'nın devlete ait petrol şirketi Petrobras ile temasa geçtiği belirtildi.
Petrobas, üretim seviyelerinin diplomasiden ziyade iş stratejisi tarafından belirlendiğini ve kısa vadeli bir üretim artışının lojistik olarak mümkün olmayacağını vurguladı.
Washington, ardından aynı talebi Venezüella'ya da götürdü ve ABD'ye artan petrol ihracatı karşılığında bazı yaptırımları hafifletmeyi teklif etti. Fakat daha sonra söz konusu tekliften geri adım attı.
Brezilya, dünyanın en büyük 11. petrol ihracatçısı sıralamasında yer alıyor ve ham petrolünün çoğunu Çin, ABD ve Hindistan'a ihraç ediyor.
Luiz Inacio Lula da Silva - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
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