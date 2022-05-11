https://tr.sputniknews.com/20220511/brezilyadan-abdnin-petrol-uretimini-artirma-talebine-ret-1056283625.html

Brezilya'dan ABD'nin petrol üretimini artırma talebine ret

Brezilya'dan ABD'nin petrol üretimini artırma talebine ret

Brezilya hükümeti, ABD'nin geçen mart ayında ham petrol üretimini artırma yönündeki talebini geri çevirdi. 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T16:06+0300

2022-05-11T16:06+0300

2022-05-11T16:06+0300

ukrayna krizi

petrobras

abd

petrol

üretim

yaptırım

rusya

ukrayna

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Rusya'ya yönelik yaptırımlar sonucunda petrol fiyatları hızla yükseldi. Ardından ABD, geçen mart ayında Brezilya'dan petrol üretimini artırma yönünde talepte bulundu.Yerel basında çıkan haberlere göre Brezilya, Washington'un talebini reddetti. Haberde, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı ve ardından gelen uluslararası yaptırımlardan kaynaklanan petrol fiyatlarındaki artış karşısında ABD'li yetkililerin belirli bir yaklaşım geliştirmek üzere Brezilya'nın devlete ait petrol şirketi Petrobras ile temasa geçtiği belirtildi.Petrobas, üretim seviyelerinin diplomasiden ziyade iş stratejisi tarafından belirlendiğini ve kısa vadeli bir üretim artışının lojistik olarak mümkün olmayacağını vurguladı.Washington, ardından aynı talebi Venezüella'ya da götürdü ve ABD'ye artan petrol ihracatı karşılığında bazı yaptırımları hafifletmeyi teklif etti. Fakat daha sonra söz konusu tekliften geri adım attı.Brezilya, dünyanın en büyük 11. petrol ihracatçısı sıralamasında yer alıyor ve ham petrolünün çoğunu Çin, ABD ve Hindistan'a ihraç ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220505/eski-brezilya-lideri-lula-zelenskiy-rusyayla-savas-istiyordu-bati-tarafindan-tesvik-edildi-1056102323.html

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petrobras, abd, petrol, üretim, yaptırım, rusya, ukrayna