https://tr.sputniknews.com/20220511/calistigi-magazayi-e-ticaret-uzerinden-dolandirdi-1056278991.html
Çalıştığı mağazayı e-ticaret üzerinden dolandırdı
Çalıştığı mağazayı e-ticaret üzerinden dolandırdı
Antalya’da bir mağazası çalışanı, mağazanın farklı internet siteleri üzerinden aldığı siparişleri teslimat için kargoya verileceği esnada iptal ederek firmayı... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T14:08+0300
2022-05-11T14:08+0300
2022-05-11T14:08+0300
türkiye
dolandırıcılık
elektronik eşya
antalya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1056278779_0:209:1199:883_1920x0_80_0_0_317b78e7a4b345b0484034c39da55154.jpg
Antalya'da, asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği bir ihbar üzerine harekete geçti. Polis tarafından yapılan çalışmada; ürünlerin farklı internet alışveriş siteleri üzerinden sipariş edildiği, iptal işleminin kargo aşamasında yapıldığı için sisteme geç düştüğü, bu yüzden kargo firması yetkililerince ürünün teslim edildiği, firmanın bu yöntemle toplamda 217 bin TL zararının olduğu tespit edildi.Siparişi oluşturup sonradan iptal ederek ürünleri teslim alan şahsın ise iş yeri çalışanı M. K. olduğu ortaya çıktı. Şüpheli şahıs düzenlenen operasyonda yakalandı ve adresinde yapılan aramada 20 adet elektronik eşya ele geçirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220222/dolandiricilarin-yeni-yontemi-elektrik-faturalari-zamlara-dur-demek-icin-bir-imza-da-sen-at-1054118146.html
türkiye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1056278779_0:97:1199:996_1920x0_80_0_0_cf3b29e7ebf35bf0a1d0facaac1756b9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dolandırıcılık, elektronik eşya, antalya
Çalıştığı mağazayı e-ticaret üzerinden dolandırdı
Abone ol
Antalya’da bir mağazası çalışanı, mağazanın farklı internet siteleri üzerinden aldığı siparişleri teslimat için kargoya verileceği esnada iptal ederek firmayı 217 bin TL zarara soktu. Evinde yapılan aramada 20 adet elektronik eşyası ele geçirildi.
Antalya'da, asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği bir ihbar üzerine harekete geçti. Polis tarafından yapılan çalışmada; ürünlerin farklı internet alışveriş siteleri üzerinden sipariş edildiği, iptal işleminin kargo aşamasında yapıldığı için sisteme geç düştüğü, bu yüzden kargo firması yetkililerince ürünün teslim edildiği, firmanın bu yöntemle toplamda 217 bin TL zararının olduğu tespit edildi.
Siparişi oluşturup sonradan iptal ederek ürünleri teslim alan şahsın ise iş yeri çalışanı M. K. olduğu ortaya çıktı. Şüpheli şahıs düzenlenen operasyonda yakalandı ve adresinde yapılan aramada 20 adet elektronik eşya ele geçirildi.