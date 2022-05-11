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Çalıştığı mağazayı e-ticaret üzerinden dolandırdı
Çalıştığı mağazayı e-ticaret üzerinden dolandırdı
Antalya’da bir mağazası çalışanı, mağazanın farklı internet siteleri üzerinden aldığı siparişleri teslimat için kargoya verileceği esnada iptal ederek firmayı... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T14:08+0300
2022-05-11T14:08+0300
türkiye
dolandırıcılık
elektronik eşya
antalya
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Antalya'da, asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği bir ihbar üzerine harekete geçti. Polis tarafından yapılan çalışmada; ürünlerin farklı internet alışveriş siteleri üzerinden sipariş edildiği, iptal işleminin kargo aşamasında yapıldığı için sisteme geç düştüğü, bu yüzden kargo firması yetkililerince ürünün teslim edildiği, firmanın bu yöntemle toplamda 217 bin TL zararının olduğu tespit edildi.Siparişi oluşturup sonradan iptal ederek ürünleri teslim alan şahsın ise iş yeri çalışanı M. K. olduğu ortaya çıktı. Şüpheli şahıs düzenlenen operasyonda yakalandı ve adresinde yapılan aramada 20 adet elektronik eşya ele geçirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220222/dolandiricilarin-yeni-yontemi-elektrik-faturalari-zamlara-dur-demek-icin-bir-imza-da-sen-at-1054118146.html
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dolandırıcılık, elektronik eşya, antalya

Çalıştığı mağazayı e-ticaret üzerinden dolandırdı

14:08 11.05.2022
© İHAÇalıştığı mağazayı e-ticaret üzerinden dolandırdı
Çalıştığı mağazayı e-ticaret üzerinden dolandırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© İHA
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Antalya’da bir mağazası çalışanı, mağazanın farklı internet siteleri üzerinden aldığı siparişleri teslimat için kargoya verileceği esnada iptal ederek firmayı 217 bin TL zarara soktu. Evinde yapılan aramada 20 adet elektronik eşyası ele geçirildi.
Antalya'da, asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği bir ihbar üzerine harekete geçti. Polis tarafından yapılan çalışmada; ürünlerin farklı internet alışveriş siteleri üzerinden sipariş edildiği, iptal işleminin kargo aşamasında yapıldığı için sisteme geç düştüğü, bu yüzden kargo firması yetkililerince ürünün teslim edildiği, firmanın bu yöntemle toplamda 217 bin TL zararının olduğu tespit edildi.
Siparişi oluşturup sonradan iptal ederek ürünleri teslim alan şahsın ise iş yeri çalışanı M. K. olduğu ortaya çıktı. Şüpheli şahıs düzenlenen operasyonda yakalandı ve adresinde yapılan aramada 20 adet elektronik eşya ele geçirildi.
Elektrik faturası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
TÜRKİYE
Dolandırıcıların yeni yöntemi elektrik faturaları: 'Zamlara dur demek için bir imza da sen at'
22 Şubat, 13:51
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