https://tr.sputniknews.com/20220511/calistigi-magazayi-e-ticaret-uzerinden-dolandirdi-1056278991.html

Çalıştığı mağazayı e-ticaret üzerinden dolandırdı

Çalıştığı mağazayı e-ticaret üzerinden dolandırdı

Antalya’da bir mağazası çalışanı, mağazanın farklı internet siteleri üzerinden aldığı siparişleri teslimat için kargoya verileceği esnada iptal ederek firmayı... 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T14:08+0300

2022-05-11T14:08+0300

2022-05-11T14:08+0300

türkiye

dolandırıcılık

elektronik eşya

antalya

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Antalya'da, asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği bir ihbar üzerine harekete geçti. Polis tarafından yapılan çalışmada; ürünlerin farklı internet alışveriş siteleri üzerinden sipariş edildiği, iptal işleminin kargo aşamasında yapıldığı için sisteme geç düştüğü, bu yüzden kargo firması yetkililerince ürünün teslim edildiği, firmanın bu yöntemle toplamda 217 bin TL zararının olduğu tespit edildi.Siparişi oluşturup sonradan iptal ederek ürünleri teslim alan şahsın ise iş yeri çalışanı M. K. olduğu ortaya çıktı. Şüpheli şahıs düzenlenen operasyonda yakalandı ve adresinde yapılan aramada 20 adet elektronik eşya ele geçirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220222/dolandiricilarin-yeni-yontemi-elektrik-faturalari-zamlara-dur-demek-icin-bir-imza-da-sen-at-1054118146.html

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dolandırıcılık, elektronik eşya, antalya