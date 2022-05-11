CANLI | Bulgaristan: ABD’yle Gazprom’dan satın aldığımızdan daha ucuza doğalgaz almak için anlaştık

Bulgaristan: ABD’yle Gazprom’dan satın aldığımızdan daha ucuza doğalgaz almak için anlaştık

Bulgaristan’ın, ABD’den sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) satın almak üzere anlaşma yaptığı duyuruldu. Bulgaristan hükümet yetkilileri, ABD doğalgazı için, Rus enerji şirketi Gazprom’dan satın aldıklarından daha ucuz bir fiyat ödeyeceklerini söyledi, ancak ödenecek fiyatı açıklamadı. Anlaşma uyarınca Bulgaristan’a ABD doğalgazının sevkiyatına haziran ayında başlanacağı da kaydedildi.

Gazprom, satın aldığı doğalgaz için ruble ile ödeme yapmayı reddetmiş olması nedeniyle Bulgaristan’a gaz sevkiyatını nisan sonunda durdurmuştu. Rusya, Ukrayna harekatı yüzünden kendisine yaptırım uygulayan ülkelerin, satın aldıkları Rus doğalgazı için ruble ile ödeme yapmalarını şart koştu.

Söz konusu karar, hem ruble’nin güçlenmesi için hem de Rusya’nın dolar ve euro cinsi rezervlerinin dondurulmuş olması sebebiyle alındı. Rusya’nın erişemediği bu rezervlerinin bir kısmını, doğalgaz için dolar ya da euro ile yapılmış ödemeleri de içeriyor.