CANLI | Bulgaristan: ABD’yle Gazprom’dan satın aldığımızdan daha ucuza doğalgaz almak için anlaştık

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan eylemleri sürüyor.
9 Mayıs Zafer Günü'nde Varşova'da Rusya Büyükelçisi Sergey Andreyev'e düzenlenen kırmızı boyalı saldırı nedeniyle Polonya'nın Moskova Büyükelçisi Krzysztof Krajewski'nin Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı açıklandı.
ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan, daha önce çağrıldığı Rusya Dışişleri Bakanlığı'na giderek istişarelerde bulundu. Sputnik muhabirinin aktardığına göre Sullivan, bakanlık binasına kendisi gibi çağrılan Polonya'nın Moskova Büyükelçisi Krzysztof Krajewski'yle birlikte girdi.
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, ülke topraklarındaki Rus varlıklarının Varlık Fonu'na devredilmesini öngören kararın onaylandığını duyurdu.
Downing Street'ten yapılan açıklamaya göre İngiltere, NATO'ya katılmaya hazırlanan İsveç ile karşılık güvelik garantileri konusunda anlaşma imzaladı.
Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Batı'nın Rusya'yı hedef alan yaptırımlarının küresel ölçekte olumsuz yansımaları olduğunu ve insanlara zarar verdiğini belirtti.
Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, sivillerin tamamıyla tahliye edilmesiyle Azovstal fabrikası tesislerine operasyon düzenlemeleri önünde bir engel kalmadığını söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: