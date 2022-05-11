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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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CANLI | Bulgaristan: ABD’yle Gazprom’dan satın aldığımızdan daha ucuza doğalgaz almak için anlaştık
CANLI | Bulgaristan: ABD’yle Gazprom’dan satın aldığımızdan daha ucuza doğalgaz almak için anlaştık
Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı sürerken Bulgaristan’ın, ABD’den sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) satın almak üzere anlaşma yaptığı duyuruldu. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
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doğalgaz - Sputnik Türkiye

CANLI | Bulgaristan: ABD’yle Gazprom’dan satın aldığımızdan daha ucuza doğalgaz almak için anlaştık

16:35 11.05.2022 (güncellendi: 16:46 11.05.2022)
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Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı sürerken Bulgaristan’ın, ABD’den sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) satın almak üzere anlaşma yaptığı duyuruldu.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan eylemleri sürüyor.
9 Mayıs Zafer Günü'nde Varşova'da Rusya Büyükelçisi Sergey Andreyev'e düzenlenen kırmızı boyalı saldırı nedeniyle Polonya'nın Moskova Büyükelçisi Krzysztof Krajewski'nin Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı açıklandı.
ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan, daha önce çağrıldığı Rusya Dışişleri Bakanlığı'na giderek istişarelerde bulundu. Sputnik muhabirinin aktardığına göre Sullivan, bakanlık binasına kendisi gibi çağrılan Polonya'nın Moskova Büyükelçisi Krzysztof Krajewski'yle birlikte girdi.
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, ülke topraklarındaki Rus varlıklarının Varlık Fonu'na devredilmesini öngören kararın onaylandığını duyurdu.
Downing Street'ten yapılan açıklamaya göre İngiltere, NATO'ya katılmaya hazırlanan İsveç ile karşılık güvelik garantileri konusunda anlaşma imzaladı.
Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Batı'nın Rusya'yı hedef alan yaptırımlarının küresel ölçekte olumsuz yansımaları olduğunu ve insanlara zarar verdiğini belirtti.
Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, sivillerin tamamıyla tahliye edilmesiyle Azovstal fabrikası tesislerine operasyon düzenlemeleri önünde bir engel kalmadığını söyledi.
Mariupol- Azovstal - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
Ukrayna krizi
CANLI BLOG | Donetsk Halk Cumhuriyeti: Azovstal’e operasyon düzenlememizin önünde engel kalmadı
05:17
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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16:48 11.05.2022
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
Ukrayna krizi
Gazprom: Ukrayna, Avrupa'ya doğalgaz transferi için sadece bir giriş bıraktı
16:48
16:44 11.05.2022
Bulgaristan: ABD’yle Gazprom’dan satın aldığımızdan daha ucuza doğalgaz almak için anlaştık
Bulgaristan’ın, ABD’den sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) satın almak üzere anlaşma yaptığı duyuruldu. Bulgaristan hükümet yetkilileri, ABD doğalgazı için, Rus enerji şirketi Gazprom’dan satın aldıklarından daha ucuz bir fiyat ödeyeceklerini söyledi, ancak ödenecek fiyatı açıklamadı. Anlaşma uyarınca Bulgaristan’a ABD doğalgazının sevkiyatına haziran ayında başlanacağı da kaydedildi.
Gazprom, satın aldığı doğalgaz için ruble ile ödeme yapmayı reddetmiş olması nedeniyle Bulgaristan’a gaz sevkiyatını nisan sonunda durdurmuştu. Rusya, Ukrayna harekatı yüzünden kendisine yaptırım uygulayan ülkelerin, satın aldıkları Rus doğalgazı için ruble ile ödeme yapmalarını şart koştu.
Söz konusu karar, hem ruble’nin güçlenmesi için hem de Rusya’nın dolar ve euro cinsi rezervlerinin dondurulmuş olması sebebiyle alındı. Rusya’nın erişemediği bu rezervlerinin bir kısmını, doğalgaz için dolar ya da euro ile yapılmış ödemeleri de içeriyor.
16:42 11.05.2022
Finlandiya Başbakanı Marin: NATO'ya katılma kararı bir hafta içinde alınacak
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, son kamuoyu yoklamalarına atıfta bulunarak NATO'ya katılma kararının bir hafta içinde alınacağını söyledi. Marin, yaptığı açıklamada, "Artık hem vatandaşlardan hem de milletvekillerinden ittifaka katılmayı destekleyen pek çok ses var. Bu konudaki karar bir hafta içinde verilecek" ifadelerini kullandı.
Marin, Avrupa'daki güvenlik ortamının değiştiğini ve 'NATO'nun sürecini hızlı bir şekilde başlatmasının önemli olduğunu' kaydetti.
Öte yandan Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, bugün Finlandiyalı mevkidaşı Sauli Niinisto ile bir araya gelerek NATO'ya katılım konusunu ele aldı.
16:34 11.05.2022
Almanya Ekonomi Bakanlığı: Kuzey Akım-2 projesinin 'öldüğüne' inanıyoruz
Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı Sözcüsü Annika Einhorn, "Alman makamları, Ukrayna'daki durum ışığında Kuzey Akım-2 projesinin esasen öldüğüne inanıyor" açıklamasını yaptı.
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