https://tr.sputniknews.com/20220511/catakli-suriyeli-siginmacilarin-sayisi-3-milyon-762-bin-889-bundan-daha-fazla-yok-1056294004.html

Çataklı: Suriyeli sığınmacıların sayısı 3 milyon 762 bin 889, bundan daha fazla yok

Çataklı: Suriyeli sığınmacıların sayısı 3 milyon 762 bin 889, bundan daha fazla yok

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünü yaptığı Tarafsız Bölge programının konuğu oldu. Çataklı, 1 milyon Suriyelinin geri... 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T23:27+0300

2022-05-11T23:27+0300

2022-05-11T23:32+0300

ismail çataklı

politika

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suriyeli mülteciler

suriyeli sığınmacılar

ahmet hakan

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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı CNN TÜRK canlı yayınında Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Canlı yayında gündemi değerlendiren Bakan Yardımcısı Çataklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Ülkemize toplu olarak gelenlere geçici koruma statüsü verdik. Suriyeli sığınmacıların sayısı 3 milyon 762 bin 889. Bundan daha fazla yok. Dönem dönem sayı değişiyor; ikamet izni ile kalanlar oluyor. Fakat onlar aynı kişiler değil. Uluslararası olarak da gözetim altında yürüyen bir süreç bu. İkamet izniyle kalanlar 1 milyon 414 bin 779. İçinde öğrenciler var, aileler var, her dönem azalan çoğalan ama düzenli göçmen kapsamında olanlar. İçerisinde İngilizler, Almanlar da yer alıyor. Bunlar tartışma dışı bırakmamız gereken bir alan.Uluslararası koruma kapsamında yer alanlar: 320 bin 068. Teknik tabiri mülteci kapsamına daha yakın olan kısım burası. Savaş sebebiyle koruma statüsü altında olanlar bunlar. Bunlar birçok ülkeden var. Yanlış hatırlamıyorsam 92 ülkeden var. Örneğin İran'dan, Orta Asya'dan, Kafkaslar'dan. Burada Suriyeli çok az kişi var. Biz bunların müracaatlarını alıyoruz. Zaman zaman bu kişiler Birleşmiş Milletler tarafından değişik yerlere yerleştiriliyor.'9 milyon 762 bin 889 Suriyeli ülkemizde olacaktı'2017'den bugüne Suriyeliler neredeyse Türkiye'ye gelmiyor. 2017'de Suriyeliler Türkiye'ye gelmemeye başladı. Aslında meselenin temel kırılma anı yaptığımız operasyonlar. Eğer Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Bahar Kalkanı operasyonlarını yapmasaydık, 9 milyon 762 bin 889 Suriyeli ülkemizde olacaktı.'İdlib ve diğer kamplara Türkiye'den 498 bin kişinin dönüşünü sağladık'Briket evlerin ilk başta maliyetleri 3 bin liraydı, şu anda 7-8 bin liraya dayanmış durumda. Güvenliğini sağladığımız İdlib ve diğer kamplara Türkiye'den 498 bin kişinin dönüşünü sağladık. Finansmanı için yardım kuruluşları ile görüşmeler son aşamaya gelindi.'Asayiş olaylarına karışanları sınır dışı ediyoruz'Gönüllü, güvenli ve onurlu olarak dönüş yapacaklar. Teşvik ederek göndereceğiz. Biz Suriyelilerle ilgili en kötüyü görmüş ve kitlesel akını durdurmuşuz. Şu ana kadar asayiş olaylarına karışanlar Türkiye içinde işlemler ve adli süreçler tamamlandıktan sonra sınır dışı edildi. Şimdiye kadar 20 bin civarında kişi sınır dışı edildi. Biz bu konuda yaptırımsız bırakmıyoruz.'Düzensiz göç ile ilgili 4 ayaklı bir stratejimiz var'Yasal yollarla gelen ve yasal yollarla gelen daha sonra çıkmayan kişilerden oluşuyor düzensiz göçmenler. Düzensiz göç ile ilgili 4 ayaklı bir stratejimiz var. Bir diplomatik olarak ülkelere sorunların çözülmesi için mücadele ediyoruz. Örneğin Afganistan'a iyilik trenleri gönderdik. Bugün Suriye sınırı tamamen kapatıldı. İran'da da durum böyle. 191 km tamamlandı devamı da geliyor. Devamında sınırı da aydınlatıyoruz. Aydınlatma çalışmaları, kamera ve algılayıcı çalışmalar da tamamlanmak üzere.'Yakalıyoruz fakat uluslararası korumaya müracaat ediyor'Bir de yasal yollarla gelip çıkmayanlar var. Bu zaman kadar 1 milyon 212 bin kişi yakalandı. Burayı transit olarak kullanmak isteyenler de oluyor. Adamı Erzurum'da yakaladık örneğin, bir yerdeki rejimden kaçıyor. Yakalıyoruz fakat uluslararası korumaya müracaat ediyor.Son 5 yılda yakaladığımız düzensiz göçmen sayısı 1 milyon 212 bin 71, sınır dışı edilen sayısı ise 324 bin 606.

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ismail çataklı, suriyeli, suriyeli mülteciler, suriyeli sığınmacılar, ahmet hakan