https://tr.sputniknews.com/20220511/celik-biz-siginmacilari-katillere-teslim-edemeyiz-1056275443.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Biz sığınmacıları katillere teslim edemeyiz
AK Parti Sözcüsü Çelik: Biz sığınmacıları katillere teslim edemeyiz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriyeli sığınmacılar ile ilgili konuştu ve "Cumhurbaşkanımız çok net bir ifade kullandı. Bir gün gönüllü ve onurlu şekilde... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T12:57+0300
2022-05-11T12:57+0300
2022-05-11T13:58+0300
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suriyeli sığınmacılar
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ömer çelik
ak parti
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. son dönemde gündemden düşmeyen Suriyeli sığınmacılar ile ilgili eleştirilere yanıt veren Çelik şunları ifade etti:AK Parti Sözcüsü Çelik, grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Emperyalistlerin maşası" diyen Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.'Maşa aranıyorsa bakması gereken yer, Esad ile empati kurandır'
https://tr.sputniknews.com/20220510/kilicdaroglu-suriyede-ic-savas-ciktigi-gunden-beri-en-tutarli-soylemleri-soyleyen-parti-chpdir-1056244407.html
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AK Parti Sözcüsü Çelik: Biz sığınmacıları katillere teslim edemeyiz
12:57 11.05.2022 (güncellendi: 13:58 11.05.2022) Abone ol
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriyeli sığınmacılar ile ilgili konuştu ve "Cumhurbaşkanımız çok net bir ifade kullandı. Bir gün gönüllü ve onurlu şekilde döneceklerdir. Biz bunları katillere teslim edemeyiz" ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. son dönemde gündemden düşmeyen Suriyeli sığınmacılar ile ilgili eleştirilere yanıt veren Çelik şunları ifade etti:
"Türkiye'nin politikası yok gibi konuşanlar oradaki durumu bilmiyor. Cumhurbaşkanımız çok net bir ifade kullandı. Bir gün gönüllü ve onurlu şekilde döneceklerdir. Biz bunları katillere teslim edemeyiz. Muhalefet partilerinin bu insanları katillere teslim etmemek için programları var mı? Karşılarında bir katliam makinası var. Kılıçdaroğlu kendisini Esad yönetimi ile empati kurarcasına konuşuyor."
AK Parti Sözcüsü Çelik, grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Emperyalistlerin maşası" diyen Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
'Maşa aranıyorsa bakması gereken yer, Esad ile empati kurandır'
"Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızdan çok Esad yönetimiyle empati kuruyor. Siyasi partiler arasındaki mücadele rekabet siyaseti olmalı. Kılıçdaroğlu'nun husumet siyaseti içinde hareket ettiğini görüyoruz. 'Ortadoğu'da emperyalistlerin maşasısın' diyor. Bu ifadeyi kendisine iade ediyorum. Maşa aranıyorsa bakması gereken yer, Esad ile empati kurandır."