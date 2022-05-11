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AK Parti Sözcüsü Çelik: Biz sığınmacıları katillere teslim edemeyiz
AK Parti Sözcüsü Çelik: Biz sığınmacıları katillere teslim edemeyiz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriyeli sığınmacılar ile ilgili konuştu ve "Cumhurbaşkanımız çok net bir ifade kullandı. Bir gün gönüllü ve onurlu şekilde... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
suriyeli
suriyeli sığınmacılar
türkiye
ömer çelik
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. son dönemde gündemden düşmeyen Suriyeli sığınmacılar ile ilgili eleştirilere yanıt veren Çelik şunları ifade etti:AK Parti Sözcüsü Çelik, grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Emperyalistlerin maşası" diyen Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.'Maşa aranıyorsa bakması gereken yer, Esad ile empati kurandır'
https://tr.sputniknews.com/20220510/kilicdaroglu-suriyede-ic-savas-ciktigi-gunden-beri-en-tutarli-soylemleri-soyleyen-parti-chpdir-1056244407.html
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suriyeli, suriyeli sığınmacılar, türkiye, ömer çelik, ak parti

AK Parti Sözcüsü Çelik: Biz sığınmacıları katillere teslim edemeyiz

12:57 11.05.2022 (güncellendi: 13:58 11.05.2022)
© AAAK Parti Sözcüsü Çelik
AK Parti Sözcüsü Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© AA
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriyeli sığınmacılar ile ilgili konuştu ve "Cumhurbaşkanımız çok net bir ifade kullandı. Bir gün gönüllü ve onurlu şekilde döneceklerdir. Biz bunları katillere teslim edemeyiz" ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. son dönemde gündemden düşmeyen Suriyeli sığınmacılar ile ilgili eleştirilere yanıt veren Çelik şunları ifade etti:
"Türkiye'nin politikası yok gibi konuşanlar oradaki durumu bilmiyor. Cumhurbaşkanımız çok net bir ifade kullandı. Bir gün gönüllü ve onurlu şekilde döneceklerdir. Biz bunları katillere teslim edemeyiz. Muhalefet partilerinin bu insanları katillere teslim etmemek için programları var mı? Karşılarında bir katliam makinası var. Kılıçdaroğlu kendisini Esad yönetimi ile empati kurarcasına konuşuyor."
AK Parti Sözcüsü Çelik, grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Emperyalistlerin maşası" diyen Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

'Maşa aranıyorsa bakması gereken yer, Esad ile empati kurandır'

Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
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"Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızdan çok Esad yönetimiyle empati kuruyor. Siyasi partiler arasındaki mücadele rekabet siyaseti olmalı. Kılıçdaroğlu'nun husumet siyaseti içinde hareket ettiğini görüyoruz. 'Ortadoğu'da emperyalistlerin maşasısın' diyor. Bu ifadeyi kendisine iade ediyorum. Maşa aranıyorsa bakması gereken yer, Esad ile empati kurandır."

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