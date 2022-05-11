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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile görüştü
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T21:11+0300
2022-05-11T21:11+0300
2022-05-11T21:16+0300
türkiye
chp
kemal kılıçdaroğlu
saadet partisi
temel karamollaoğlu
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Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.CHP Genel Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
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chp, kemal kılıçdaroğlu, saadet partisi, temel karamollaoğlu
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile görüştü
21:11 11.05.2022 (güncellendi: 21:16 11.05.2022) Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.
Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.
CHP Genel Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.