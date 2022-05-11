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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile görüştü
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
chp
kemal kılıçdaroğlu
saadet partisi
temel karamollaoğlu
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Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.CHP Genel Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
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chp, kemal kılıçdaroğlu, saadet partisi, temel karamollaoğlu

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile görüştü

21:11 11.05.2022 (güncellendi: 21:16 11.05.2022)
© CHP/ ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© CHP/ ALP EREN KAYA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.
Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.
CHP Genel Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
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