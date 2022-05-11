https://tr.sputniknews.com/20220511/chpli-102-milletvekilinden-51-kente-es-zamanli-ziyaret-ozel-beyannameler-hazirlanacak-1056265636.html

CHP'li 102 milletvekilinden 51 kente eş zamanlı ziyaret: Özel beyannameler hazırlanacak

CHP'li 102 milletvekilinden 51 kente eş zamanlı ziyaret: Özel beyannameler hazırlanacak

CHP'li 102 milletvekili haziran ayının ilk haftası 51 kenti eş zamanlı ziyaret edecek. 4 gün sürecek ziyaretin ardından hazırlanan raporlar 81 ile özel seçim... 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T06:26+0300

2022-05-11T06:26+0300

2022-05-11T06:26+0300

politika

chp

kemal kılıçdaroğlu

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Türkiye 2023 seçimlerine giderken siyasi partiler saha çalışmalarını arttırıyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte il gezileri ve mitinglere ağırlık verilecek. Duvar'dan Nergis Kaya'nın haberine göre, 21 Mayıs’ta Bursa mitingine hazırlanan CHP yönetimi haziran ayı başında da 102 milletvekilini 51 kente gönderecek. "Sorunu biliyoruz, çözeceğiz" temasıyla yapılacak 4 günlük program kapsamında hazırlanan raporlar hem seçim beyannamesine hem de iller için ayrı ayrı hazırlanacak seçim bildirgelerine kaynaklık edecek.CHP Meclis Grup yönetiminden edinilen bilgiye göre 2018 seçimlerinden bu yana yürütülen çok sayıda saha çalışması oldu. İl-ilçe başkanlarından gelen raporlar, milletvekillerinin değişik zamanlarda yaptıkları il ziyaretlerine dair raporları ve daha önce "Türkiye’nin dert haritası" olarak kitaplaştırılan çalışma Genel Merkez ve Meclis grubunda ele alındı. Bu 3 ayrı çalışma üzerinden kentlere dönük temel sorunlar ve çözüm önerilerini içeren raporlar oluşturuldu. Raporlarda CHP iktidarında tek tek illerin temel sorunları, çözüm önerileri ve öncelik sıralaması yer aldı.İLK ETAPTA 51 İL SONRA 30 BÜYÜKŞEHİRE GİDİLECEKCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hazırlanan bu raporlar partide resmiyet kazanmadan önce bütün illere bir kez daha gidilmesi talimatı verdi. Bu talimat kapsamında milletvekilleri 3-4-5-6 Haziran 2022 tarihlerinde eş zamanlı olarak 51 kente gidecek. MYK üyeleri ve Grup Başkanvekilleri dışındaki 102 milletvekili kurayla belirlendi. Her il için 2 milletvekili görevlendirildi. Bu çalışma tamamlandıktan sonra da milletvekilleri 30 büyükşehirde benzer bir çalışma yapacak.'SORUNLARI, ÇÖZÜM YOLLARINI TESPİT ETTİK, SİZ NE DİYORSUNUZ' DİYE SORULACAK'İllere giden milletvekilleri hazırladıkları raporlar üzerine sivil toplum örgütleri, dernekler ve kanaat önderleri ile tekrar bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunacak. Görüşmelerde "Bizim tespit ettiğimiz sorunlar, çözüm önerileri bunlar. Öncelik sıralaması da yaptık, siz ne diyorsunuz?” diye sorulacak. Böylece o kentle ilgili vaatler konusunda bir anlamda onay alınmış olacak.81 KENTE ÖZEL 81 BİLDİRGE HAZIRLANACAKKentlerdeki son görüşmelerin ardından hazırlanan raporlar CHP’nin önümüzdeki seçimlerde kamuoyuna açıklanacak ana seçim beyannamesine kaynaklık edecek. Ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim dönemi yapacağı il gezilerinde ön hazırlık ve o kentteki vaatlerin dile getirilmesi açısından bu raporlar veri olacak. CHP yöneticileri seçim döneminde ana beyanname dışında 81 il için ayrı ayrı seçim bildirgeleri de hazırlanacağını söyledi. Hazırlanan bu raporlar illere dönük özel seçim bildirgesine de kaynaklık edecek. Bunlar seçim sürecinde broşür olarak da basılacak.

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chp, kemal kılıçdaroğlu