https://tr.sputniknews.com/20220511/cumhurbaskani-erdogan-kilicdaroglundan-30-bin-lira-manevi-tazminat-kazandi-1056283303.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 30 bin lira manevi tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 30 bin lira manevi tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 30 bin lira manevi tazminat kazandı. 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T15:59+0300

2022-05-11T15:59+0300

2022-05-11T16:07+0300

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

politika

tazminat

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Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Kadri Gökhan Sultan katıldı.Duruşmada beyanı sorulan Aydın, davalı tarafından müvekkiline yönelik dava konusu edilen iki ayrı konuşmadaki ifadelerin, müvekkilinin onur, şeref ve saygınlığına yönelik tahkir edici nitelikte olduğunu savundu.Davalının 23 ve 30 Mart 2021 tarihlerinde TBMM CHP grup toplantısında yaptığı konuşmalarının ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını öne süren Aydın, şunları kaydetti:Davalı vekili Kadri Gökhan Sultan ise müvekkilinin davacıya hakaret etmek maksadıyla davaya konu olan sözleri söylemediğini öne sürdü.Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin siyasetçilerin eleştirilere katlanma yükümlülüğünü oldukça geniş yorumladığını belirten Sultan, "İfade özgürlüğü evrensel manada korunan bir değer olduğundan bu husus nazara alınarak geniş bir yorumla müvekkilin ifadelerinin haksız fiil içeriğinde olmadığının kabulü ile davanın reddine karar verilmesini talep ederim" dedi.Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, davayı kısmen kabul edip Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 30 bin lira manevi tazminat vermesine hükmetti.

https://tr.sputniknews.com/20220413/avukati-duyurdu-kilicdaroglu-man-adasi-davasini-kazandi-1055519595.html

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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, tazminat