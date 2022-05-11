https://tr.sputniknews.com/20220511/dilipak-obeziteye-oksijene-ihtiyac-var-ancak-en-cok-oksijen-ureten-kenevir-ekimi-sinirlandiriliyor-1056271978.html

Dilipak: Obeziteye oksijene ihtiyaç var ancak en çok oksijen üreten kenevir ekimi sınırlandırılıyor

Dilipak: Obeziteye oksijene ihtiyaç var ancak en çok oksijen üreten kenevir ekimi sınırlandırılıyor

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında, Türkiye’nin Avrupa’da birinci, dünyada ikinci sırada olduğu obeziteye karşı daha fazla oksijene... 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T11:47+0300

2022-05-11T11:47+0300

2022-05-11T11:47+0300

türkiye

abdurrahman dilipak

kenevir

kenevir üretimi

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Dilipak bugünkü yazısında, Türkiye’nin dünyada ikinci, Avrupa’da birinci sırada olduğu Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), obezite raporunu hatırlatarak “Daha sırada tansiyon hastalığında patlama var. Domino etkisi ile hepsi birbirini etkileyecek. Bu durum gençlerin aileleri ile çatışması, evli ailelerin boşanması, ekonomideki krizin toplum psikolojisine yansıması birkaç yıl içinde kendini gösterecek. Bakın daha erken Alzheimer daha ağır tablolar göreceğiz” uyarısında bulundu.“Kız evlat sayısında artış bekleniyor. Kısırlık ve düşük artacak. Sakat doğum patlayacak. Olumsuzlukların birçoğu zaman içinde kendini gösterecek” diyen Dilipak, “Bunlar kehanet değil. Bunu birileri bilerek yaptı. Bütün bunlar, onların Şeytani emellerine hizmet ediyor çünkü. Bu obezite konusu bunların en basiti. Kanser de patlayacak daha, bilmediğimiz birçok hastalıkla tanışacağız. Çünkü bu tehlikeli, akılsız süreç tam gaz devam ediyor. DSÖ, FDA gibi örgütler, “ıslah edici” maskeleri ile ‘bozgunculuk’larına devam ediyorlar. Bizler ise cellatlarımızın bıçaklarını bileylemeye devam ediyoruz.” görüşünü dile getirdi. DSÖ raporuna göre, çocukların 10’da birinde, yetişkinlerin yüzde 65’inde obezite görüldüğünü hatırlatan Dilipak, daha fazla su tüketilmesi ve spor yapılması önerisinde bulunarak şöyle devam etti:"Su kaynaklarımız da ciddi bir risk altında. Daha fazla oksijene ihtiyacınız var. Ama her yere 5G istasyonu kuruyoruz. Tepemizde Starlink’ler. Bunlar oksijen atomunun frekansını değiştiriyor. Bundan bütün canlılar etkileniyor.Bu arada en fazla oksijen üreten bitkilerin başında olan kenevir ekimi hâlâ engellenme anlamına gelecek şekilde, ciddi anlamda sınırlandırılıyor... Solunum yolları sağlığı önemli, sindirim sistemi önemli.Şişmanlığınızın asıl sebebi, hava, su, toprakla ilgili, yediğiniz, içtikleriniz, hayat tarzınız, kozmetikleriniz, kimyasallar… “

türkiye

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abdurrahman dilipak, kenevir, kenevir üretimi