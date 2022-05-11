Diyarbakırlı lise öğrencilerinden sıra dışı bir sergi: İmgelerimiz ve Biz

© Sputnik / Sertaç Kayar “Eserlerimizi estetik bir zevk uyandırarak yaptık” diyen Fatoş Avcı adlı öğrenci de şunları söyledi: “Kavramsal sanat bu gruba girmese de biz kavramsal sanatın daha estetik daha göze daha yakışır şekilde olmasına önem gösterdik. Aynı şekilde bu kavramsal sanat eserlerini yaparken de nesneler olarak da atık sandalyeler, sopa, gömlek, kutu gibi birçok atık maddeler kullandık. Aynı zamanda alçı kullandık. Alçıyı ıslatarak şekil verdik. Form verdik. Çünkü insanlara en iyi şekilde tanıtmak insanların özelliklerini ortaya koymak için alçıdan, atık maddelerden yararlanarak ortaya güzel bir şeyler çıkacağından emindik ve öyle de oldu. Bir aylık bir süreç ile oldu herkes birlik beraberlik içinde çalıştı ve bu sergiyi ortaya çıkardık.”