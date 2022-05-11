Diyarbakırlı lise öğrencilerinden sıra dışı bir sergi: İmgelerimiz ve Biz

© Sputnik / Sertaç KayarDiyarbakır’da GAP Karaçalı Anadolu Lisesi öğrencileri sıra dışı bir sergiye imza attı. Öğretmenleriyle birlikte kavramsal heykel sanatını detaylandırarak eserler ortaya çıkaran öğrenciler, eserlerini ‘İmgelerimiz ve Biz’ sergisiyle sanatseverlerle buluşturdu.
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© Sputnik / Sertaç Kayar
Diyarbakır’da GAP Karaçalı Anadolu Lisesi öğrencileri sıra dışı bir sergiye imza attı. Öğretmenleriyle birlikte kavramsal heykel sanatını detaylandırarak eserler ortaya çıkaran öğrenciler, eserlerini ‘İmgelerimiz ve Biz’ sergisiyle sanatseverlerle buluşturdu.
© Sputnik / Sertaç KayarSümerpark Sergi Salonu’nda açılan sergi, ana temasını kavramsal sanat yoğunluklu olarak yapılan çalışmalar oluşturuyor. Sergide, 3 boyutlu heykel ve rölyef çalışmalarının yanı sıra geometrik temalı karakalem çalışmaları, ana sanat atölyesinde yapılan yağlıboya çalışmaları yer alıyor.
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© Sputnik / Sertaç Kayar
Sümerpark Sergi Salonu’nda açılan sergi, ana temasını kavramsal sanat yoğunluklu olarak yapılan çalışmalar oluşturuyor. Sergide, 3 boyutlu heykel ve rölyef çalışmalarının yanı sıra geometrik temalı karakalem çalışmaları, ana sanat atölyesinde yapılan yağlıboya çalışmaları yer alıyor.
© Sputnik / Sertaç KayarÖğrenciler kavramsal heykel sanatı ile eğitim, iş yaşamı ve şiddete atıfta bulunuyor.
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© Sputnik / Sertaç Kayar
Öğrenciler kavramsal heykel sanatı ile eğitim, iş yaşamı ve şiddete atıfta bulunuyor.
© Sputnik / Sertaç KayarGörsel Sanatlar Öğretmeni Gökhan Aslan öğrencileri ile birlikte yoğun bir emeğin ardından sergiyi açtıklarını ifade etti.
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© Sputnik / Sertaç Kayar
Görsel Sanatlar Öğretmeni Gökhan Aslan öğrencileri ile birlikte yoğun bir emeğin ardından sergiyi açtıklarını ifade etti.
© Sputnik / Sertaç KayarAslan “Kavramsal heykel sanatını öğrencilerle biraz detaylandırıp sunmaya çalıştık. İlk defa bu sanatla tanışan öğrencilerimiz biraz şaşırdılar. Malzemeyi tanımıyorlardı, alçı, alçı bezi, atık malzemeleri tanımıyorlardı. Çöp olan bir objeden farklı bir formun nasıl çıkacağını düşünme aşamasındayken bu çalışmayı ortaya çıkardık. Bunu düşünce sanatı olarak ele alabiliriz. Çalışmalarımızda yüzün üzerinde öğrencimizin emeği geçti ama özellikle heykel çalışmalarımızda 16-17 öğrenci ile çalıştık. Ortaya da yaklaşık olarak yüzün üzerinde eser ortaya çıktı. Öğrencilerimiz içlerinden gelen, yansıtmak istedikleri kimi formsal kimi objesel çalışmaları izleyicilere sunmaya çalıştı. Bunlar bizim ve öğrencilerimizin imgeleridir. Sosyal mesajlarımız var, şiddetle ilintili işler var. Eğitim ile ilgili işler var. İş yaşamı ile ilgili işler var” dedi.
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© Sputnik / Sertaç Kayar
Aslan “Kavramsal heykel sanatını öğrencilerle biraz detaylandırıp sunmaya çalıştık. İlk defa bu sanatla tanışan öğrencilerimiz biraz şaşırdılar. Malzemeyi tanımıyorlardı, alçı, alçı bezi, atık malzemeleri tanımıyorlardı. Çöp olan bir objeden farklı bir formun nasıl çıkacağını düşünme aşamasındayken bu çalışmayı ortaya çıkardık. Bunu düşünce sanatı olarak ele alabiliriz. Çalışmalarımızda yüzün üzerinde öğrencimizin emeği geçti ama özellikle heykel çalışmalarımızda 16-17 öğrenci ile çalıştık. Ortaya da yaklaşık olarak yüzün üzerinde eser ortaya çıktı. Öğrencilerimiz içlerinden gelen, yansıtmak istedikleri kimi formsal kimi objesel çalışmaları izleyicilere sunmaya çalıştı. Bunlar bizim ve öğrencilerimizin imgeleridir. Sosyal mesajlarımız var, şiddetle ilintili işler var. Eğitim ile ilgili işler var. İş yaşamı ile ilgili işler var” dedi.
© Sputnik / Sertaç KayarÖğrencilerden Büşra Baran, kavramsal sanatın düşünceyi temel aldığını ve bu yolla düşüncelerini dile getirmeye çalıştıklarını belirterek “Sanatçılar kendi fikirlerini bu eserlerle ifade ederler. Bu sanat akımı kendini her biçim ve malzemede gösterebilir. Bazı kavramsal sanat eserleri atık veya buluntu nesneler, karamalar, yazılı ifadeler veya kılavuzlardan oluştuğu gibi fotoğraf film be video da kullanılan malzemeler arasındadır. Biz de bundan yola çıkarak atık malzeme ve alçı bezlerini kullanarak kesip ölçerek uygun boyutlara getirdik” şeklinde konuştu.
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© Sputnik / Sertaç Kayar
Öğrencilerden Büşra Baran, kavramsal sanatın düşünceyi temel aldığını ve bu yolla düşüncelerini dile getirmeye çalıştıklarını belirterek “Sanatçılar kendi fikirlerini bu eserlerle ifade ederler. Bu sanat akımı kendini her biçim ve malzemede gösterebilir. Bazı kavramsal sanat eserleri atık veya buluntu nesneler, karamalar, yazılı ifadeler veya kılavuzlardan oluştuğu gibi fotoğraf film be video da kullanılan malzemeler arasındadır. Biz de bundan yola çıkarak atık malzeme ve alçı bezlerini kullanarak kesip ölçerek uygun boyutlara getirdik” şeklinde konuştu.
© Sputnik / Sertaç Kayar “Eserlerimizi estetik bir zevk uyandırarak yaptık” diyen Fatoş Avcı adlı öğrenci de şunları söyledi: “Kavramsal sanat bu gruba girmese de biz kavramsal sanatın daha estetik daha göze daha yakışır şekilde olmasına önem gösterdik. Aynı şekilde bu kavramsal sanat eserlerini yaparken de nesneler olarak da atık sandalyeler, sopa, gömlek, kutu gibi birçok atık maddeler kullandık. Aynı zamanda alçı kullandık. Alçıyı ıslatarak şekil verdik. Form verdik. Çünkü insanlara en iyi şekilde tanıtmak insanların özelliklerini ortaya koymak için alçıdan, atık maddelerden yararlanarak ortaya güzel bir şeyler çıkacağından emindik ve öyle de oldu. Bir aylık bir süreç ile oldu herkes birlik beraberlik içinde çalıştı ve bu sergiyi ortaya çıkardık.”
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© Sputnik / Sertaç Kayar
“Eserlerimizi estetik bir zevk uyandırarak yaptık” diyen Fatoş Avcı adlı öğrenci de şunları söyledi: “Kavramsal sanat bu gruba girmese de biz kavramsal sanatın daha estetik daha göze daha yakışır şekilde olmasına önem gösterdik. Aynı şekilde bu kavramsal sanat eserlerini yaparken de nesneler olarak da atık sandalyeler, sopa, gömlek, kutu gibi birçok atık maddeler kullandık. Aynı zamanda alçı kullandık. Alçıyı ıslatarak şekil verdik. Form verdik. Çünkü insanlara en iyi şekilde tanıtmak insanların özelliklerini ortaya koymak için alçıdan, atık maddelerden yararlanarak ortaya güzel bir şeyler çıkacağından emindik ve öyle de oldu. Bir aylık bir süreç ile oldu herkes birlik beraberlik içinde çalıştı ve bu sergiyi ortaya çıkardık.”
© Sputnik / Sertaç KayarSergi Perşembe gününe kadar açık olacak.
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© Sputnik / Sertaç Kayar
Sergi Perşembe gününe kadar açık olacak.