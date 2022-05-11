https://tr.sputniknews.com/20220511/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056267176.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 15.33 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 16.20 TL’de yer alıyor. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T09:15+0300
2022-05-11T09:15+0300
2022-05-11T09:16+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
altın
euro
gram altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1053997857_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ebc220025b24e5ae123737eaa7c514de.jpg
Dolar güne 15.33 TL'den başladı, Euro/TL ise 16.20 TL’de civarında yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının gramı 906 lira 50 kuruş oldu. Çeyrek altın bin 519 TL, Cumhuriyet altını ise 6 bin 251 liradan işlem görüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220510/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056235721.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1053997857_83:0:731:486_1920x0_80_0_0_c344a055c579fa93eaf3ee7ebdf665d4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dolar, dolar/tl, altın, euro, gram altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
09:15 11.05.2022 (güncellendi: 09:16 11.05.2022) Abone ol
Dolar 15.33 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 16.20 TL’de yer alıyor.
Dolar güne 15.33 TL'den başladı, Euro/TL ise 16.20 TL’de civarında yer alıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Altının gramı 906 lira 50 kuruş oldu. Çeyrek altın bin 519 TL, Cumhuriyet altını ise 6 bin 251 liradan işlem görüyor.