https://tr.sputniknews.com/20220511/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056267176.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar 15.33 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 16.20 TL’de yer alıyor. 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T09:15+0300

2022-05-11T09:15+0300

2022-05-11T09:16+0300

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Dolar güne 15.33 TL'den başladı, Euro/TL ise 16.20 TL’de civarında yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının gramı 906 lira 50 kuruş oldu. Çeyrek altın bin 519 TL, Cumhuriyet altını ise 6 bin 251 liradan işlem görüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220510/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056235721.html

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