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https://tr.sputniknews.com/20220511/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056267176.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 15.33 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 16.20 TL’de yer alıyor. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
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altın
euro
gram altın
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Dolar güne 15.33 TL'den başladı, Euro/TL ise 16.20 TL’de civarında yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının gramı 906 lira 50 kuruş oldu. Çeyrek altın bin 519 TL, Cumhuriyet altını ise 6 bin 251 liradan işlem görüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220510/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056235721.html
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dolar, dolar/tl, altın, euro, gram altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:15 11.05.2022 (güncellendi: 09:16 11.05.2022)
© AAAltın bilezik, kuyumcu
Altın bilezik, kuyumcu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© AA
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Dolar 15.33 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 16.20 TL’de yer alıyor.
Dolar güne 15.33 TL'den başladı, Euro/TL ise 16.20 TL’de civarında yer alıyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Altının gramı 906 lira 50 kuruş oldu. Çeyrek altın bin 519 TL, Cumhuriyet altını ise 6 bin 251 liradan işlem görüyor.
Dolar ve Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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