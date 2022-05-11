https://tr.sputniknews.com/20220511/dunyanin-en-buyuk-elmasi-the-rock-219--milyon-dolara-satildi-1056294114.html

Dünyanın en büyük elması 'The Rock' 21.9 milyon dolara satıldı

Dünyanın en büyük elması 'The Rock' 21.9 milyon dolara satıldı

Açık artırmada satılacak en büyük elmas olarak bilinen 228.31 karatlık The Rock (Kaya) isimi elmas, İsviçre’nin Cenevre kentindeki müzayedede 21.6 milyon... 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T23:35+0300

2022-05-11T23:35+0300

2022-05-11T23:38+0300

yaşam

cenevre

elmas

abd

the rock

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1056294064_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_982323c04dce3c6e77f5fd51439aec70.jpg

Müzayede evi Christie's tarafından Cenevre'deki Four Seasons Hotel'de düzenlenen satışta iş insanları ve koleksiyoncular, elması almak için fiyat tekliflerini yarıştırdı.Toplamda 61 mücevherin açık artırmaya çıkarıldığı müzayedede Kaya'nın yanı sıra Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne ait 205.7 kararlık elmas, en değerli iki ürün olarak tanıtıldı.26. sırada açık artırmaya sunulan The Rock (Kaya), 21 milyon 600 bin İsviçre frangına satıldı.19 milyon ile 30 milyon frank arasında değer biçilmesi beklenen The Rock (Kaya), tahmin edilenin altında miktarda alıcı buldu.Şimdiye kadar bir müzayedede satılan en pahalı elmas olarak bilinen Kaya, 20 yıl önce Güney Afrika'da çıkarılmıştı.Kaya, satılışından önce Dubai, New York ve Taipei'de sergilenmişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cenevre, elmas, abd, the rock