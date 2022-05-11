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Dünyanın en büyük elması 'The Rock' 21.9 milyon dolara satıldı
Dünyanın en büyük elması 'The Rock' 21.9 milyon dolara satıldı
Açık artırmada satılacak en büyük elmas olarak bilinen 228.31 karatlık The Rock (Kaya) isimi elmas, İsviçre’nin Cenevre kentindeki müzayedede 21.6 milyon... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T23:35+0300
2022-05-11T23:38+0300
yaşam
cenevre
elmas
abd
the rock
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Müzayede evi Christie's tarafından Cenevre'deki Four Seasons Hotel'de düzenlenen satışta iş insanları ve koleksiyoncular, elması almak için fiyat tekliflerini yarıştırdı.Toplamda 61 mücevherin açık artırmaya çıkarıldığı müzayedede Kaya'nın yanı sıra Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne ait 205.7 kararlık elmas, en değerli iki ürün olarak tanıtıldı.26. sırada açık artırmaya sunulan The Rock (Kaya), 21 milyon 600 bin İsviçre frangına satıldı.19 milyon ile 30 milyon frank arasında değer biçilmesi beklenen The Rock (Kaya), tahmin edilenin altında miktarda alıcı buldu.Şimdiye kadar bir müzayedede satılan en pahalı elmas olarak bilinen Kaya, 20 yıl önce Güney Afrika'da çıkarılmıştı.Kaya, satılışından önce Dubai, New York ve Taipei'de sergilenmişti.
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cenevre, elmas, abd, the rock

Dünyanın en büyük elması 'The Rock' 21.9 milyon dolara satıldı

23:35 11.05.2022 (güncellendi: 23:38 11.05.2022)
© AADünyanın en büyük elması 'The Rock'
Dünyanın en büyük elması 'The Rock' - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© AA
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Açık artırmada satılacak en büyük elmas olarak bilinen 228.31 karatlık The Rock (Kaya) isimi elmas, İsviçre’nin Cenevre kentindeki müzayedede 21.6 milyon İsviçre frangına (21.9 milyon ABD doları) satıldı.
Müzayede evi Christie's tarafından Cenevre'deki Four Seasons Hotel'de düzenlenen satışta iş insanları ve koleksiyoncular, elması almak için fiyat tekliflerini yarıştırdı.
Toplamda 61 mücevherin açık artırmaya çıkarıldığı müzayedede Kaya'nın yanı sıra Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne ait 205.7 kararlık elmas, en değerli iki ürün olarak tanıtıldı.
26. sırada açık artırmaya sunulan The Rock (Kaya), 21 milyon 600 bin İsviçre frangına satıldı.
19 milyon ile 30 milyon frank arasında değer biçilmesi beklenen The Rock (Kaya), tahmin edilenin altında miktarda alıcı buldu.
Şimdiye kadar bir müzayedede satılan en pahalı elmas olarak bilinen Kaya, 20 yıl önce Güney Afrika'da çıkarılmıştı.
Kaya, satılışından önce Dubai, New York ve Taipei'de sergilenmişti.
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