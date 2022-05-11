https://tr.sputniknews.com/20220511/el-salvadorda-kurtaj-yaptirmak-zorunda-kalan-kadin-30-yil-hapse-mahkum-edildi-1056270261.html

El Salvador’da kürtaj yaptırmak zorunda kalan kadın 30 yıl hapse mahkum edildi

El Salvador’da kürtaj yaptırmak zorunda kalan kadın 30 yıl hapse mahkum edildi

Orta Amerika ülkesi El Salvador’da gebelikle ilgili yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle kürtaj olan kadın 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T11:28+0300

2022-05-11T11:28+0300

2022-05-11T11:32+0300

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kürtaj

hapis cezası

ceza

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ABD'de 1973 tarihli Roe-Wade kararı ile yasallaştırılan kürtaj hakkının Yüksek Mahkeme tarafından bozulacağına yönelik iddialar gündemdeyken Orta Amerika ülkesi Salvador'da bir kadın, sağlık sorunları sebebiyle çocuğunu aldırdığı için 30 yıl hapse mahkum edildi. Sanığın savunmasına yardımcı olan ve kürtajın suç olmaktan çıkarılması için faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu 'The Citizen Group fort the Decriminalization of Abortion' tarafından yapılan açıklamada, 'Esme' isimli kadının 9 Mayıs Pazartesi günü hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.Gebelik sürecinde yaşadığı sorun nedeniyle kürtaj yaptıran kadının, cinayet suçundan 30 yıl hapis cezası aldığı aktarıldı.Açıklamada, kadının 2019'da hamileyken yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle devlet hastanesine başvurmasının ardından gözaltına alındığı ve cinayetten 2 yıldır tutuklu yargılandığı bildirildi.Sivil toplum kuruluşu, sağlık sorunu yaşaması halinde kadının kürtaj olmasının suç sayılmaması gerektiğini ve Esme davasındaki kararın, Amerikalılar arası İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla da örtüşmediğini savundu.El Salvador’da 1998'de yürürlüğe giren yasa gereği kürtaj yaptırmak yasak. İnsan hakları örgütleri, çok sayıda kadının düşük ve ölü doğum gibi vakalarda da yasa kapsamında yargılanmasını ve hapis cezası almasını protesto ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220504/new-yorkta-binlerce-kisi-kurtaj-hakki-icin-sokaga-cikti-1056063917.html

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el salvador, kadın, kürtaj, hapis cezası, ceza