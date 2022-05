Erdoğan: Ülkemizde muhacir olarak bulunanları görevde olduğumuz sürece asla geri itmeyiz

https://tr.sputniknews.com/20220511/erdogan-turkiyenin-dunyanin-en-buyuk-10-ekonomi-arasina-girmesi-2023te-yapilacak-secime-baglidir-1056279361.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin gelişmekte olan ülke zincirini kırıp dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi, 2023'te yapılacak tercihe bağlıdır"... 11.05.2022, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, CHP liderinin söylediklerinin yarısının yalan olduğunu belirtti. Erdoğan, ''Çıkmış Tayyip Erdoğan Suriye meselesini Birleşmiş Milletler'de (BM) hiç gündeme getirdi mi diye soruyor. Bu zat hiçbir BM toplantısını takip etmemiş. Bu adamın neyden haberi var ki?'' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sığınmacılarla ilgili tartışmalara da tepki göstererek, ''Ülkemizde muhacir olarak bulunanları görevde olduğumuz sürece asla geri itmeyiz" açıklamasında bulundu.2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinen Erdoğan, "'Önümüzdeki bir yılı en iyi şekilde değerlendirerek 16. seçim zaferimize hep birlikte ulaşacağız. Elbette her seçim önemlidir, tarihidir, kritiktir. 2002 Kasım seçimleri ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasıydı. 2007 seçimleri vesayetle mücadelemizle yeni bir safhaya geçmemizi sağlamıştı. 2015 seçimleri ülkemizi yeniden eski günlere döndürmek isteyenlerle hesaplaşma zeminine dönüşmüştü. 2018 seçimleri darbe teşebbüsünün ardından girdiğimiz ilk imtihandı. İnşallah 2023 seçimleri de hem ülkemizin AK Parti hükümetleri döneminde kazanımlarının bir muhasebesi hem de 2053 vizyonumuzun habercisi olarak tarihe nakşedilecektir" ifadelerini kullandı.Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü:'2023 seçimi AK Parti için Tayyip Erdoğan için değil Türkiye için önemlidir'"Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi altyapısı sayesinde pek çok sınamayı başarıyla verdik. 2023 seçimi AK Parti için Tayyip Erdoğan için değil Türkiye için önemlidir. Türkiye'nin gelişmekte olan ülke zincirini kırıp dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi, 2023'te yapılacak tercihe bağlıdır.Kılıçdaroğlu'na tepkiBu zatın 'Kavga etmeye geliyorum' sözü 'Ya bana katılın ya önümden çekilin' meydan okumasını farklı bir yere koyuyorum. Siyasette mücadele anlamında kavga vardır bizim 40 yılı aşan siyasi hayatımız bununla geçti. Ürkek korkak pısırık zavallı birisidir. Bu FETÖ'cüler bizi, kaldığımız yeri bombalamadılar mı? Biz Atatürk Havalimanı'na geldiğimizde on binler oradaydı, ama bu Bay Kemal tankların arasından FETÖ'cülerin desteğiyle çıkıp Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. Böyle ürkek, korkak, pısırık, zavallı birisidir. Daha sonra da utanmadan 'Haberim olsaydı ben de beklerdim' diyor. Orada on binler neyi bekliyor? Sende öyle bir yürek yok.'Ürkek, korkak, zavallı birisi'Bunlar yeniden milletin başına bela olmaya geliyor buna izin vermeyeceğiz. O yılan dillerinin ardındaki gerçek karakterlerini niyetlerini göstererek 20 yıldır hep yaptığımız gibi hep birlikte sandığa gömeceğiz.6 benzemez ittifakı daha seçim gelemden zangır zangır titremeye, sağından solunda dökülmeye başladı. Bunlar Türkiye'yi yeniden tek parti faşizmi utancına geri döndürmek için kavga etmeye geliyor, buna izin vermeyeceğiz.'Ülkemizde muhacir olarak bulunan insanları asla geri itmeyiz'Ülkemizde şu anda muhacir olarak bulunan bu insanları biz ne Bay Kemal'in dedikleri ile ne onun yandaşlarının dedikleri ile bu ülkeden bu görevde olduğumuz sürece asla geri itmeyiz ötelemeyiz. Kendi tasarruflarıyla, inisiyatifleriyle geri dönmek isteyenler olduğu zaman zaten onlar geri döneceklerdir. Biz asla onları Boraltan Köprüsü'nde olduğu gibi silahla, silah dayayarak düşmana teslim etmeyiz Bay Kemal. Bu görevde olduğumzu sürece Bay Kemal siz bu kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz. Bunu duyan Suriyeli Afgan hepsi gönül huzuru içerisine giriyorlar.'Küresel ekonomideki sarsıntıların olumsuzluklarıyla yüzleşiyoruz'Küresel ekonomideki sarsıntıların olumsuzluklarıyla yüzleşiyoruz. Türkiye uzunca bir süredir döviz kuru ve faiz oranları üzerinden maruz kaldığı bir saldırı ile mücadele etmektedir. Fırsatçıların sebep olduğu dengesiz fiyatlarla milletimiz ciddi bir hayat pahalılığıyla karşı karşıya kalmıştır.Karşımızdaki tablonun insanlarımızın günlük hayatlarında açtığı sıkıntıları gayet iyi biliyoruz. Yaşadığımız sıkıntıların hiçbiri çözümsüz değildir, kalıcı değildir. Ülkemizin asırlık meselelerini nasıl çözdüysek, bugünkü sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz. Kimi şükürsüzlerin kalbi kararmış yeminli ülke düşmanlarının çıkardıkları yaygaraların sebebi milletimizin derdi ile dertlenmek değildir.''

