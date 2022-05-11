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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220511/eski-fransiz-asker-ukraynada-ukrayna-silahli-kuvvetlerinin-savas-suclarina-tanik-oldum-1056291553.html
Eski Fransız asker: Ukrayna'da Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin savaş suçlarına tanık oldum
Eski Fransız asker: Ukrayna'da Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin savaş suçlarına tanık oldum
İnsani bir görev kapsamında Ukrayna'da üç hafta kaldıktan sonra ülkesine geri dönen eski asker Adrien Boke, tanık olduğu Ukrayna ordusunun suçlarını anlattı. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T22:06+0300
2022-05-11T22:06+0300
ukrayna krizi
fransa
neonazi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
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İnsani bir görev kapsamında Ukrayna'da üç hafta kaldıktan sonra ülkesine geri dönen eski asker, ‘Ayağa Kalk ve Bilim Sayesinde Yürü’ kitabının yazarı Adrien Boke, Sud Radio’nun canlı yayınında tanık olduğu Ukrayna ordusunun suçlarını anlattı.Boke, “Ukrayna'dan Fransa'ya döndüğümde şoke oldum. Televizyon kanalları, Ukrayna'da bulunmamış ve şu anda orada olup bitenler hakkında hiçbir şey bilmeyen insanları uzman olarak davet ediyor. Ancak bu kişiler söz konusu olaylar hakkında yorum yapma cesaretini gösteriyor. Bu arada, televizyon ekranından duyduklarım ile kendi gözlerimle gördüklerim arasında bir uçurum var” diye konuştu.Avrupa'nın neo-Nazilere silah tedarik etmesinin de kendisinde şok etkisi yarattığını söyleyen Boke, “Azov savaşçıları her yerde. Üniformalarının her yerinde SS sembolleri bulunuyor. Görüşlerini gizlememekle kalmayıp, açıkça ortaya koyuyorlar. Bu insanlarla çalıştım ve onları tedavi ettim. Siyahileri ve Yahudileri yok etmeye hazır olduklarını açıkça söylüyorlar” dedi ve ekledi:Boke, “Ukrayna tarafından sivillere yönelik bombardıman olarak gösterilen, yıkılan tüm sivil konutlar, Ukraynalıların askeri hedeflere hatalı ateş açmasının sonucu, başka bir şey değil. Buça bir kurgudur. Ölülerin cesetleri başka yerlerden oraya taşınmıştı ve şok edici bir görüntü oluşturacak şekilde kasten yerleştirilmişti” ifadelerini kullandı.
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fransa, neonazi, ukrayna, ukrayna krizi, rusya

Eski Fransız asker: Ukrayna'da Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin savaş suçlarına tanık oldum

22:06 11.05.2022
© Sputnik / Алексей Куденко / Fotoğraf bankasına girRusya - Ukrayna - operasyon
Rusya - Ukrayna - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© Sputnik / Алексей Куденко
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İnsani bir görev kapsamında Ukrayna'da üç hafta kaldıktan sonra ülkesine geri dönen eski asker Adrien Boke, tanık olduğu Ukrayna ordusunun suçlarını anlattı.
İnsani bir görev kapsamında Ukrayna'da üç hafta kaldıktan sonra ülkesine geri dönen eski asker, ‘Ayağa Kalk ve Bilim Sayesinde Yürü’ kitabının yazarı Adrien Boke, Sud Radio’nun canlı yayınında tanık olduğu Ukrayna ordusunun suçlarını anlattı.
Boke, “Ukrayna'dan Fransa'ya döndüğümde şoke oldum. Televizyon kanalları, Ukrayna'da bulunmamış ve şu anda orada olup bitenler hakkında hiçbir şey bilmeyen insanları uzman olarak davet ediyor. Ancak bu kişiler söz konusu olaylar hakkında yorum yapma cesaretini gösteriyor. Bu arada, televizyon ekranından duyduklarım ile kendi gözlerimle gördüklerim arasında bir uçurum var” diye konuştu.
Avrupa'nın neo-Nazilere silah tedarik etmesinin de kendisinde şok etkisi yarattığını söyleyen Boke, “Azov savaşçıları her yerde. Üniformalarının her yerinde SS sembolleri bulunuyor. Görüşlerini gizlememekle kalmayıp, açıkça ortaya koyuyorlar. Bu insanlarla çalıştım ve onları tedavi ettim. Siyahileri ve Yahudileri yok etmeye hazır olduklarını açıkça söylüyorlar” dedi ve ekledi:
“Orada olduğum sürece yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Sadece izledim ve video çekimi yaptım. Bu görüntüler elimde ve onları Ukrayna'nın suçlarının kanıtı olarak kullanacağım. Ukraynalı askerlerin esir düşen Rus askerleri dizlerinden vurduklarına ve üst düzey subayların başlarına kurşun sıktıklarına tanık oldum. Amerikalı kameramanların olay yerlerinden sahte video çekimleri yaptıklarını, mizansen sahnelediklerini bizzat gördüm.”
Boke, “Ukrayna tarafından sivillere yönelik bombardıman olarak gösterilen, yıkılan tüm sivil konutlar, Ukraynalıların askeri hedeflere hatalı ateş açmasının sonucu, başka bir şey değil. Buça bir kurgudur. Ölülerin cesetleri başka yerlerden oraya taşınmıştı ve şok edici bir görüntü oluşturacak şekilde kasten yerleştirilmişti” ifadelerini kullandı.
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