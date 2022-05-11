https://tr.sputniknews.com/20220511/evinde-geyik-ve-karaca-kafalari-ele-gecirilen-kisiye-180-bin-tl-ceza-1056290817.html
Evinde geyik ve karaca kafaları ele geçirilen kişiye 180 bin TL ceza
Evinde geyik ve karaca kafaları ele geçirilen kişiye 180 bin TL ceza
Zonguldak'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tarihi eser ve koruma altındaki hayvanların kafaları ve ayakları ele geçirildi. N.S. isimli... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T21:51+0300
2022-05-11T21:51+0300
2022-05-11T21:52+0300
zonguldak
türkiye
karaca
geyik
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Zonguldak'ta, evinden geyik ve karaca kafaları çıkan kişi, 180 bin TL para cezasına çarptırıldı.Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan N.S.’ye ait Devrek ilçesindeki eve baskın yapıldı. Yapılan aramalarda haç motifli Bizans dönemine ait cephe süslemesi, üzerinde bitkisel kakmalar bulunan etnografik özellikli sini, Arapça yazıların olduğu el yazması kitap ile tarihi eser niteliği taşıyan 1 toprak küp, 11 fosil, 6 sikke, 1 tabanca, 2 kılıç ile 3 kızıl geyik kafası, 3 karaca kafası, 6 geyik ayağı ve 4 karaca ayağı ile 6 ruhsatsız tüfek geçirildi.Hayvan kalıntıları Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilirken, N.S.'ye Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 180 bin TL para cezası kesildi, hakkında soruşturma başlatıldı.
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Evinde geyik ve karaca kafaları ele geçirilen kişiye 180 bin TL ceza
21:51 11.05.2022 (güncellendi: 21:52 11.05.2022) Abone ol
Zonguldak'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tarihi eser ve koruma altındaki hayvanların kafaları ve ayakları ele geçirildi. N.S. isimli kişiye Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 180 bin TL ceza kesilerek soruşturma başlatıldı.
Zonguldak'ta, evinden geyik ve karaca kafaları çıkan kişi, 180 bin TL para cezasına çarptırıldı.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan N.S.’ye ait Devrek ilçesindeki eve baskın yapıldı.
Yapılan aramalarda haç motifli Bizans dönemine ait cephe süslemesi, üzerinde bitkisel kakmalar bulunan etnografik özellikli sini, Arapça yazıların olduğu el yazması kitap ile tarihi eser niteliği taşıyan 1 toprak küp, 11 fosil, 6 sikke, 1 tabanca, 2 kılıç ile 3 kızıl geyik kafası, 3 karaca kafası, 6 geyik ayağı ve 4 karaca ayağı ile 6 ruhsatsız tüfek geçirildi.
Hayvan kalıntıları Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilirken, N.S.'ye Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 180 bin TL para cezası kesildi, hakkında soruşturma başlatıldı.