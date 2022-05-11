https://tr.sputniknews.com/20220511/evinde-geyik-ve-karaca-kafalari-ele-gecirilen-kisiye-180-bin-tl-ceza-1056290817.html

Evinde geyik ve karaca kafaları ele geçirilen kişiye 180 bin TL ceza

Evinde geyik ve karaca kafaları ele geçirilen kişiye 180 bin TL ceza

Zonguldak'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tarihi eser ve koruma altındaki hayvanların kafaları ve ayakları ele geçirildi. N.S. isimli... 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T21:51+0300

2022-05-11T21:51+0300

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zonguldak

türkiye

karaca

geyik

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Zonguldak'ta, evinden geyik ve karaca kafaları çıkan kişi, 180 bin TL para cezasına çarptırıldı.Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan N.S.’ye ait Devrek ilçesindeki eve baskın yapıldı. Yapılan aramalarda haç motifli Bizans dönemine ait cephe süslemesi, üzerinde bitkisel kakmalar bulunan etnografik özellikli sini, Arapça yazıların olduğu el yazması kitap ile tarihi eser niteliği taşıyan 1 toprak küp, 11 fosil, 6 sikke, 1 tabanca, 2 kılıç ile 3 kızıl geyik kafası, 3 karaca kafası, 6 geyik ayağı ve 4 karaca ayağı ile 6 ruhsatsız tüfek geçirildi.Hayvan kalıntıları Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilirken, N.S.'ye Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 180 bin TL para cezası kesildi, hakkında soruşturma başlatıldı.

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zonguldak, karaca, geyik