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FETÖ üyeliğinden aranan eski Danıştay üyesi yakalandı
FETÖ üyeliğinden aranan eski Danıştay üyesi yakalandı
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ’ye üye olmak suçundan aranan eski Danıştay Üyesi K.İ.'yi yakaladı. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
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Ankara İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Danıştay eski üyesi K.İ. adlı şahsın Etimesgut ilçesinde olduğu bilgisine ulaşıldı.Bölgede yapılan araştırma ve takip sonucunda K.İ., 10 Mayıs 2022 tarihinde Etimesgut ilçesi Yeni Bağlıca Mahallesi’nde yakalandı. K.İ., Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220510/ankara-merkezli-12-ilde-28-fetopyd-uyesine-gozalti-karari-1056235849.html
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ankara, fetö, danıştay

FETÖ üyeliğinden aranan eski Danıştay üyesi yakalandı

09:32 11.05.2022 (güncellendi: 09:35 11.05.2022)
© AAgözaltı - polis
gözaltı - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© AA
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ’ye üye olmak suçundan aranan eski Danıştay Üyesi K.İ.'yi yakaladı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Danıştay eski üyesi K.İ. adlı şahsın Etimesgut ilçesinde olduğu bilgisine ulaşıldı.
Bölgede yapılan araştırma ve takip sonucunda K.İ., 10 Mayıs 2022 tarihinde Etimesgut ilçesi Yeni Bağlıca Mahallesi’nde yakalandı. K.İ., Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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