https://tr.sputniknews.com/20220511/finlandiya-savunma-komitesi-natoya-katilmak-en-iyi-cozum-1056271039.html

Finlandiya Savunma Komitesi: NATO'ya katılmak en iyi çözüm

Finlandiya Savunma Komitesi: NATO'ya katılmak en iyi çözüm

İskandinav ülkesi Finlandiya'da NATO'ya katılım konusunda halk desteği artarken ülkenin Savunma Komitesi, ittifak üyeliğinin değişen güvenlik durumuna karşı... 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T12:07+0300

2022-05-11T12:07+0300

2022-05-11T12:13+0300

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On yıllardır NATO üyeliğine karşı olumsuz görüşlerin yaygın olduğu Finlandiya'da ittifaka katılım konusunda destek artmaya devam ediyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'ne yenilen ülkede son kamuoyu yoklamalarına göre halkın yüzde 76'sı NATO üyeliğine sıcak bakıyor. Ankete katılanların yüzde 12'si bu fikre karşı çıkarken katılımcıların yüzde 11'i kararsız olduklarını bildirdi. İskandinav ülkesinde durum böyleyken parlementonun Savunma Komitesi'nden yapılan açıklamada, ittifaka katılımın 'en iyi çözüm' olduğunu belirten bir açıklama paylaşıldı. Komitenin paylaştığı bildiride, silahlı kuvvetlerin performansının iyi olmasına ve ülke savunmasının gittikçe gelişmesine rağmen, Finlandiya'nın hâlâ 'olası tehditlere karşı yeterli caydırıcılık sağlayamayan küçük bir ülke' olduğuna vurgu yapıldı. Komitede Sol İttifak'tan yalnızca bir üyenin katılım konusunda olumsuz görüş bildirdiği söylendi. 'Değişen güvenlik durumuyla başa çıkmak için yetersiz'Komite Başkanı Petteri Orpo, Finlandiya'nın savunma yeteneklerinin iyi bir temele sahip olduğunu ancak 'Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonundan sonra değişen güvenlik durumuyla' başa çıkmak için yetersiz olduğunu vurguladı. Komite ayrıca, Finlandiya'nın kapsamlı ikili ve çok taraflı savunma iş birliğine girmesine rağmen bu faaliyetlere katılmanın güvenlik garantilerini içermeyeceğini kaydetti. Bu nedenle, bir kriz durumunda ülkenin mevcut ortaklardan ne tür bir yardım alacağı belirsizliğini koruyor.'Rusya'nın askeri etkisine maruz kalma olasılığını artırabilir'Diğer yandan komite, NATO üyeliğinin 'Rusya'nın askeri etkisine maruz kalma' olasılığını önemli ölçüde artıracağı sonucuna vardı. Finlandiya'nın ittifaka üye olup olmayacağı konusundaki tartışmalar, politikacıların Avrupa'da kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle harekete geçmesiyle son aylarda oldukça kızıştı.Bu eğilim kamuoyunda da etkisini gösterdi ve Şubat'ta NATO'ya katılma konusunda yapılan bir oylamada ittifakın destekçilerinin oranı Mart'ta yüzde 62'ye yükseldi. Mayıs ayında yapılan benzer bir ankette ise bu oranın yüzde 76'ya çıktığı görüldü. Cumhurbaşkanı, kararını yarın açıklayacak30 Nisan'da yaptığı açıklamada Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesinin NATO'ya üye olup olmamasına ilişkin vereceği kararı, 12 Mayıs'ta açıklayacağını duyurmuştu. Bölgedeki güvenlik durumunun değiştiğini belirten Finlandiya lideri, hükümet, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle görüştükten sonra kararını vereceğini kaydetmişti. Niinistö, Rusya'nın askeri gücünü 'sert şekilde kullanmasının' endişelere neden olduğunu belirtmişti.

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