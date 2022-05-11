https://tr.sputniknews.com/20220511/iki-kadinin-yuzune-asit-icerikli-sivi-doken-kisi-tutuklandi-1056285442.html

İki kadının yüzüne asit içerikli sıvı döken kişi tutuklandı

İki kadının yüzüne asit içerikli sıvı döken kişi tutuklandı

Denizli'de bir kişi, otelde tartıştığı yabancı uyruklu sevgilisi ile yanındaki arkadaşının yüzüne asitli sıvı döktü. Hastaneye kaldırılan kadınlardan birinin... 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T16:53+0300

2022-05-11T16:53+0300

2022-05-11T16:53+0300

türkiye

türkiye

denizli

kadına şiddet

kadına yönelik şiddet

mahkeme

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Denizli'de otelde konakladıkları sırada yüzlerine asit içerikli sıvı atılan iki yabancı uyruklu kadın hastanede tedavi altına alındı.İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'nde 9 Mayıs'ta bir otelde konaklayan Özbekistan uyruklu S.K. (27) ile Kırgızistanlı S.K'nin (23) asit içerikli sıvıyla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.JASAT ekipleri, aynı odada kaldığı ve iki kadının üzerine asit içerikli sıvı dökerken kendisini de hafif yaraladığını belirlediği Ö.G'nin (44) Aydın'da olduğunu tespit etti.Zanlı, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak kente götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Yaralı kadınlardan birinin durumu ağır,Yüz ve gözlerinden yaralanarak hastaneye kaldırılan kadınlardan durumu ağır olan Özbekistan uyruklu S.K'nin İzmir'e sevk edildiği belirtildi. Hayati tehlikesi bulunmayan Kırgızistanlı S.K'nin ise Denizli Devlet Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.'Asidi neden aldığımı hatırlamıyorum'Öte yandan, otelin güvenlik kameraları, zanlının lobiye gelerek bir poşeti alması, odaya girmesi ve bir süre sonra koşarak otelden uzaklaştığı anları kaydetti.Şüphelinin, jandarmadaki ifadesinde, kız arkadaşı ile kıskançlık nedeniyle tartıştıklarını ve kendisine hakaret ettiğini savunarak, lobiye daha önce bıraktığı kireç sökücüyü kız arkadaşına doğru savurduğunu söylediği öğrenildi.Sıvının yakıcı olduğunu bilmediğini, neden satın aldığını hatırlamadığını iddia eden zanlının sevgilisini öldürme niyetinin bulunmadığını, yaralamak için döktüğünü, yanındaki kişinin ise kız arkadaşına sarılması nedeniyle yaralanmış olabileceğini savunduğu belirtildi.

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türkiye, denizli, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, mahkeme