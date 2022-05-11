https://tr.sputniknews.com/20220511/ingiltere-isvecin-ardindan-finlandiya-ile-de-guvenlik-anlasmasi-imzaladi-1056290557.html

İngiltere, İsveç'in ardından Finlandiya ile de güvenlik anlaşması imzaladı

İngiltere, İsveç'in ardından Finlandiya ile de güvenlik anlaşması imzaladı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşma anlaşmasını imzaladılar. İngiltere aynı... 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T21:30+0300

2022-05-11T21:30+0300

2022-05-11T21:40+0300

ukrayna krizi

finlandiya

sauli niinisto

ingiltere

nato

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İngiltere ile Finlandiya arasında güvenlik ve savunma alanlarındaki işbirliğinin artırılmasını amaçlayan güvenlik deklarasyonu imzalandı.İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İsveç'in ardından resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yle görüştü.Johnson ve Niinisto, ikili görüşmelerinin ardından güvenlik alanında işbirliği, istihbarat paylaşımı ve ortak askeri operasyonların yapılmasını kapsayan güvenlik deklarasyonuna imza attı.Anlaşmanın metninde, “Ülkelerden birinin bir doğal afet veya bir saldırıdan etkilenmesi durumunda, etkilenen ülkenin talebi üzerine Birleşik Krallık ve Finlandiya’nın askeri araçlar da dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle birbirlerine yardım edeceklerini doğruladı. Bu işbirliği, her ülkenin güvenlik ve savunma politikasına tam uyum içinde kalacak ve mevcut Avrupa ve Avrupa-Atlantik işbirliğinin yerini alacak değil, tamamlayacak şekilde olacak” ifadesine yer verildi.Rusya’ya, Ukrayna’daki askeri eylemlerine derhal son verme çağrısında bulunan ve bu eylemleri kınayan Finlandiya ve İngiltere’nin, Ukrayna’ya ölümcül silah dahil askeri yardımı artırmaya ve bu ülkenin yeniden inşasına yardımcı olmaya hazır oldukları kaydedildi.Anlaşmanın ardından iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi.İngiltere Başbakanı Johnson, burada yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonunun, Avrupa güvenlik denklemini değiştirdiğine söyleyerek, "Soğuk Savaş sonrası dönemin sonunu gördük ve Ukrayna'nın işgali ne yazık ki yeni bir sayfa açtı" ifadesini kullandı.İngiltere ve Finlandiya, herhangi bir saldırı durumunda birbirlerine askeri destekte bulunacakFinlandiya'yla imzaladıkları güvenlik anlaşmasına atıfta bulunan Johnson, anlaşmanın, iki ulusun ortaklığını yoğunlaştıracağı ve ileriye taşıyacağı değerlendirmesinde bulundu.Johnson, "Silahlı kuvvetlerimiz, savunma ve güvenlik yeteneklerimizi birleştirerek ve her zaman birbirimizin yardımına geleceğimize dair bir taahhüdü resmileştirerek, birlikte eğitim verecek, faaliyet gösterecek ve tatbikat yapacak" ifadesini kullandı.Finlandiya ile Rusya arasında olası bir ihtilaf durumunda, Finlandiya'nın yardım talebine İngiltere'nin vereceği yanıtın sorulması üzerine Johnson, "Bir felaket veya ikimize de saldırı olursa, evet, askeri destek dahil birbirimizin yardımına geleceğiz" dedi.Johnson, ayrıca konuşmasında, NATO bir savunma ittifakı olduğunu ve kimse için tehdit oluşturmadığını öne sürerek, "Finlandiya'daki dostlarımıza bu taahhütleri sadece yapabildiğimiz için değil, mecbur olduğumuz için yapıyoruz" şeklinde konuştu.Finlandiya: Güvenliğimizi en üst düzeye çıkarmak istiyoruzFinlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto ise İngiltere'nin NATO'nun açık kapı politikasına ve ülkesinin olası NATO üyeliğine verdiği güçlü desteği takdir ettiklerini dile getirdi.Bunun kendileri için çok değerli olduğunu söyleyen Niinisto, NATO'ya olası katılımın "kimseye karşı" olmayacağını söyleyerek, "NATO üyeliğini düşünürken şu veya bu şekilde güvenliğimizi en üst düzeye çıkarmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Niinisto, Finlandiya'nın olası NATO'ya katılma kararının Rusya'yı kışkırtıp kışkırtmayacağı sorulduğunda, ülkesinin NATO'ya katılma tartışmasının ilk olmadığını ve bunun radikal bir değişiklik olmayacağını vurguladı. Niinisto, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı işgalin yanı sıra Rusya'nın, Finlandiya ve İsveç'in "kendi iradelerine" sahip olmadığı açıklamalarının resmi değiştirdiğini söyledi.Finlandiya'dan önce aynı gün içerisinde İsveç'e de resmi ziyarette bulunan Johnson, ülkesi ve İsveç'in güvenliğini güçlendirmek ve yenilenen tehditler karşısında Kuzey Avrupa'nın savunmasını sağlamlaştırmak amacıyla bu ülkeyle güvenlik deklarasyonu imzalamıştı.

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